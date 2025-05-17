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Домашняя сметана, сало и сыр: какие традиционные украинские продукты сложно найти в Европе

Италия, Суббота 17 мая 2025 13:00
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Домашняя сметана, сало и сыр: какие традиционные украинские продукты сложно найти в Европе Эти украинские продукты не продают в Европе (фото: Рixabay)
Автор: Юлия Гаюк

Воссоздать аутентичную украинскую кухню за границей - задача не из простых. Особенно, когда речь идет о базовых ингредиентах, которых просто не существует в местных магазинах или они имеют совсем другой вкус.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал ресторатор Николай Олексив, который развивает украинскую гастрономию в Неаполе.

По его словам, немало традиционных продуктов пришлось "переизобрести", чтобы сохранить знакомые рецепты и адаптировать их к итальянским реалиям.

"Украинская кухня часто базируется на уникальных ингредиентах - таких, как домашняя сметана, определенные виды сала, сыр, копчености. В Италии их просто нет или они имеют совсем другую технологию приготовления", - говорит Олексив.

Отдельную сложность составляет поиск копченых продуктов. По словам ресторатора, копчение в Италии отличается как по технологии, так и по вкусу, поэтому привычные нам продукты просто не имеют аналогов.

Домашняя сметана, сало и сыр: какие традиционные украинские продукты сложно найти в Европе

Многие украинские продукты в Италии нужно "переизобрести", чтобы сохранить аутентику (фото предоставлено ресторатором)

Также некоторые овощи и крупы отличаются по вкусу и текстуре, что требует определенной адаптации рецептов.

Чтобы приблизить блюда к оригиналу, команда ресторана "Анастасия" ищет специализированных поставщиков, сотрудничает с местными фермерами, а иногда даже импортирует что-то из Украины.

"В то же время это было интересно - "переизобрести" блюда так, чтобы сохранить их суть, но сделать их вкусными и понятными итальянскому гостю", - говорит Николай.

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