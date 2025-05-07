Идеальные сочетания: что есть на завтрак, обед и ужин для улучшения здоровья
Некоторые продукты не просто вкусны в тандеме - их сочетание может усилить полезные свойства и лучше усваиваться организмом. Стоит знать, какие гастрономические дуэты не только радуют вкусовые рецепторы, но и поддерживают здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского врача Карана Раджана.
Завтрак
Черника и грецкие орехи - защита мозга
Доктор рассказал, что полифенолы из черники сочетаются с омега-3 жирными кислотами, содержащимися в грецких орехах, и становятся мощным защитником мозга.
Доказано, что как грецкие орехи, так и черника улучшают когнитивные способности, что делает их идеальной комбинацией.
Какао и кофе - общий стимулятор для мозга
Кофеин в кофе и теобромин в какао работают вместе, чтобы улучшить настроение, бдительность и ясность ума.
Какао богато флавоноидами, которые снижают воспаление и улучшают кровообращение. Тогда как кофе содержит полифенолы, которые уменьшают риск хронических заболеваний.
Оба продукта лучше употреблять без избытка сахара, сливок и добавок.
Овес и йогурт - польза для кишечника
Пребиотик бета-глюкан из овса и живые микробы из йогурта способствуют разнообразию кишечного микробиома, способствуя здоровой пищеварительной системе.
Овес содержит растворимую клетчатку, которая:
- способствует росту полезных бактерий в кишечнике (действует как пребиотик)
- улучшает пищеварение
- помогает снизить уровень холестерина
Йогурт (особенно натуральный без добавок) является источником пробиотиков - живых полезных бактерий, таких как Lactobacillus и Bifidobacterium, которые:
- поддерживают здоровую микрофлору кишечника
- укрепляют иммунитет
- уменьшают риск кишечных расстройств
Вместе они образуют синбиотик - сочетание пробиотиков и пребиотиков, которое эффективнее поддерживает баланс микрофлоры кишечника.
Обед
Болгарский перец и черная фасоль - улучшают усвоение железа
Витамин С в болгарском перце увеличивает усвоение негемового железа, содержащегося в фасоли.
Негемовое железо, которое содержится преимущественно в растительных продуктах, усваивается не так легко, как его аналог из мяса.
Чтобы еще больше повысить усвоение негемового железа, подумайте о том, чтобы добавить немного лимонного или апельсинового сока в салат из шпината или добавить нарезанные кубиками яблоки в блюдо из чечевицы.
Авокадо и помидоры - улучшают усвоение ликопина
Мононенасыщенные жиры в авокадо помогают расщеплять жирорастворимый ликопен из помидоров. Традиционное сочетание помидоров и оливкового масла также эффективно поглощает ликопин.
Ликопин - это природное соединение, которое может снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.
Ужин
Рис и фасоль - средства для ощущения сытости
Клетчатка и белок в фасоли могут помочь замедлить переваривание риса, и это сочетание стимулирует гормоны сытости.
Включение бобовых в рацион помогает регулировать уровень углеводов и предотвращает скачки уровня сахара в крови и спад энергии.
Брокколи и чеснок - источник кальция
По словам доктора, пребиотическая клетчатка инулин, содержащаяся в чесноке, улучшает усвоение кальция из брокколи, способствуя укреплению костей и зубов.
Брокколи содержит примерно 47 мг кальция на 100 г, а также витамины К, С и фолиевую кислоту, что важно для усвоения кальция.
Закуски
Малина и черный шоколад - источник антиоксидантов
Антоцианы в малине могут синергизировать с флаванолами в шоколаде, создавая мощный антиоксидантный комплекс.
Черный шоколад (особенно с содержанием какао 70% и выше) содержит флавоноиды, в частности эпикатехин, которые также обладают сильным антиоксидантным действием, улучшают кровообращение и могут положительно влиять на мозговую деятельность.
Клубника и сыр - сияющая кожа
Витамин С в клубнике и аминокислоты в сыре работают вместе, помогая вырабатывать коллаген, который поддерживает кожу.
Сыр является источником витамина A (особенно в полножирных вариантах), который необходим для регенерации клеток кожи. Содержит белки и аминокислоты, которые нужны для восстановления кожи.
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