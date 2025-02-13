Как подобрать интерьер по знаку Зодиака и привлечь в дом гармонию и благополучие

Знаки Зодиака влияют на характер человека, а значит - и на его вкус в интерьере дома. Как выбрать такой дизайн квартиры, чтобы он гармонично сочетался с вашей звездой?

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, как создать квартиру в гармонии с вашим знаком Зодиака.

Овен

Представители этого знака зодиака - горячие и страстные натуры, поэтому при создании интерьера они выбирают современный стиль. Овны - это первопроходцы во всем: постоянно движутся вперед и обожают испытывать новинки и оригинальные дизайнерские идеи.

Интерьер отражает энергичный и индивидуальный характер Овна, поэтому он часто использует яркие акценты в дизайне, что позволяет ему раскрыться как личности.

Для Овнов важно, чтобы жилье было практичным и не отнимало много времени на уход за ним. Ведь Овен не может долго находиться дома, он постоянно занят достижениями новых высот.

Телец

Люди, рожденные под этим знаком, больше предпочитают комфортную среду, где все в доме организовано четко и лежит на своих местах. В оформлении интерьера они выбирают классический стиль, ценят естественную красоту и симметрию.

Тельцы внимательно относятся к выбору текстиля - любят приятные и нежные фактуры. Именно поэтому в их квартире часто можно увидеть мягкие пледы и подушки, создающие атмосферу тишины и покоя.

Телец - отличный повар, и поэтому кухня для него должна быть не просто функциональной, но и уютной и выразительной.

Близнецы

Артистические и разносторонние личности, Близнецы часто выбирают стиль фьюжн для создания интерьера. В их доме можно встретить сочетание абсолютно несовместимых предметов, но все это только на первый взгляд.

Близнецы - большие поклонники моды, поэтому в их интерьере можно найти дизайнерские аксессуары с неожиданным подтекстом, о которых они могут рассказывать часами.

Рак

Для Раков идеальным стилем является скандинавский. Каждую деталь интерьера они подбирают с душой, ведь для них важна каждая мелочь, несущая тепло и радушие.

Роскошных люстр или дорогих кресел в таком интерьере не будет, зато можно увидеть аккуратные постеры на стенах или расставленные домашние растения, которые добавляют уюта.

Раки любят дизайн в скандинавском стиле (фото: Freepik.com)

Лев

Этот знак зодиака, находящийся под влиянием Солнца, стремится быть в центре внимания и любит роскошь. В интерьере Львов преобладают яркие цвета и блестящие декоративные элементы.

Для Льва гостиная является сердцем дома, местом, где он любит встречать гостей и проводить веселые вечеринки.

Дева

Дева - это знак, придающий значение порядку и чистоте в доме. В интерьере присутствует много комнатных растений, а в отделке используются только природные материалы.

Выбор цветов ограничивается бежевыми, коричневыми и другими природными оттенками, которые подходят для создания уюта и гармонии.

Весы

Люди этого знака зодиака имеют природное чувство вкуса и артистичность. Они выбирают изысканный интерьер, подчеркивающий их стиль.

Стиль арт-деко сочетает моду и гармонию, что свойственно Весам. В интерьере они предпочитают нежные оттенки ярких цветов и металлические элементы декора.

Скорпион

Главной особенностью Скорпиона является его загадочность и стремление к саморазвитию. В интерьере они любят темные тона, но не боятся использовать яркие благородные цвета.

Скорпионы выбирают дорогие ткани для портьер и тяжелую мебель, создавая уютную атмосферу для личного времени и отдыха.

Дорогие ткани для портьер и тяжелая мебель - выбор Скорпионов (фото: Freepik.com)

Стрелец

Яркие сторонники новинок и спонтанных приключений, Стрельцы предпочитают интерьеры, сочетающие интересные технологии и новаторские решения.

Их интерьер легкий, не перегруженный деталями, с естественными акцентами, позволяющими сосредоточиться на важных воспоминаниях и интересах.

Козерог

Консервативный знак, Козероги выбирают для оформления дома классический стиль, где каждый предмет имеет свое место. Их дом отличается аккуратностью, чистотой и высококачественными материалами.

Козероги ценят минимализм и прагматизм, поэтому в их интерьере нет ничего лишнего.

Водолей

Водолей - творческий и энергичный знак, который любит использовать самодельные элементы декора и мебели. Для оформления интерьера они часто выбирают лофт или эко-стиль, где главное - свобода и природные материалы.

Водолеи часто меняют свой интерьер, поэтому не стоит удивляться, если при следующем визите вы не узнаете их дом.

Рыбы

Рыбы в своем интерьере часто используют элементы водной тематики, например, стеклянные перегородки или камень. Для них важны пастельные оттенки и декоративные аксессуары, создающие атмосферу мечтательности.

Популярным стилем среди Рыб является прованс, который больше всего подходит к их нежной натуре.

Прованс - стиль Рыб (фото: Freepik.com)