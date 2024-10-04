Какие деревья нельзя обрезать осенью, чтобы не потерять урожай

Осенняя обрезка деревьев - важная агротехническая мера, которая помогает растениям укрепиться, подготовиться к зиме и обеспечить хороший урожай в следующем году. Однако существуют деревья, которые не следует обрезать осенью, чтобы не навредить их здоровью и будущему плодоношению.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает, какие деревья не следует обрезать осенью и почему это важно для их развития.

Абрикосы, вишни, черешни и сливы: чем весенняя обрезка лучше

Абрикосы, вишни, черешни и сливы - это деревья, которые не рекомендуется обрезать осенью.

Осенью эти деревья ослаблены, они готовятся к зимнему покою, а обрезка создает открытые раны, которые становятся входными воротами для грибковых инфекций и болезнетворных бактерий. В таких условиях деревья могут заболеть или даже погибнуть.

Лучшим временем для обрезки этих деревьев весна, когда растения восстанавливают сокодвижение и имеют больше сил для заживления ран.

Небольшая санитарная обрезка возможна, но только при условии, что деревья крепкие и здоровые.

Магнолия: осторожность при уходе

Магнолия - еще одно дерево, которое не следует обрезать осенью. Обрезка стимулирует магнолию к росту, она начинает выпускать новые побеги, что отрицательно сказывается на ее устойчивости к морозам.

Когда наступают первые холодные дни, магнолия может пострадать из-за неокрепшей зелени, что значительно увеличивает риск заболевания или даже гибели дерева.

Весенняя обрезка для магнолии является более безопасным вариантом, поскольку позволяет избежать появления новых побегов в нежелательный период.

Абрикосы не стоит обрезать осенью (фото: Freepik.com)

Древовидный пион: сохранение цветочных почек

Древовидный пион также не подходит для осенней обрезки, поскольку этот вид закладывает цветочные почки еще летом на следующий сезон. Обрезка осенью может разрушить эти почки и лишить растение возможности цвести в следующем году.

Если же обрезка нужна, то лучше ограничиться удалением сухих и больных побегов. Такой подход поможет сохранить здоровье растения и обеспечить его обильное цветение в следующем сезоне.

Сирень: последствия осенней обрезки

Сирень - еще один пример растения, которое не стоит обрезать осенью. Она формирует цветочные почки на концах побегов, поэтому обрезка может уничтожить часть будущих цветов.

Вместо этого лучшим решением будет проведение санитарной обрезки, при которой удаляются только больные, сухие или поврежденные ветви. Основную формовочную обрезку сирени рекомендуется проводить весной, что обеспечит обильное цветение и красивую форму куста.