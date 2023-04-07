6 самых трендовых платьев сезона 2023, которые должны быть в вашем гардеробе

Изменчивая мода на платья в 2023 году вернула к трендам платья-ночнушки, подняла на верхушку металлизированные наряды, необычные вырезы и не только. Когда еще носить эту красоту, как не весной и летом, поэтому смело отправляйтесь на шопинг за обновками.

О самых крутых платьях рассказала в Instagram стилист Ната Москаленко.

Платья с капюшонами

Необычный крой платья с капюшоном и длина макси точно сделает из вас богиню стиля на любой вечеринке.

Металлизированные платья

Платья из металлизированных тканей - золото, серебро, бронза или другие цвета не оставят вас незамеченной на особых выходах.

Смелые вырезы

Выбирайте вырезы, разрезы, рваности. Они не покинут модниц в этом сезоне и будут добавлять изюминки образам.

Платье-труба

Tube dress, или платье-труба, недавно появилось в трендах и стало объектом желаний многих женщин.

Мини

Мини-платья тоже как нельзя лучше подойдут для теплого сезона, поэтому носите их без колебаний, показывая стройные ноги.

Sleep dress

Любимые и хорошо известные платья-ночнушки переживают свою вторую волну популярности. Что важно в этом сезоне - выбирать длину макси.

Все фото: nstagram.com/nata_moskalenko_