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6 найтрендовіших суконь сезону 2023, які мусять бути у вашому гардеробі

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П'ятниця 07 квітня 2023 19:01
6 найтрендовіших суконь сезону 2023, які мусять бути у вашому гардеробі Які сукні в моді 2023 року (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Мінлива мода на сукні у 2023 році повернула до трендів сукні-нічні сорочки, підняла на верхівку металізоване вбрання, незвичні вирізи і не тільки. Коли ще носити цю красу, як не навесні та влітку, тож сміливо вирушайте на шопінг за обновками.

Про найкрутіші сукні розповіла в Instagram стилістка Ната Москаленко.

Сукні з капюшонами

Незвичний крій сукні з капюшоном і довжина максі точно зробить з вас богиню стилю на будь-якій вечірці.

6 найтрендовіших суконь сезону 2023, які мусять бути у вашому гардеробі

Металізовані сукні

Сукні з металізованих тканин - золото, срібло, бронза або інші кольори не залишать вас непоміченою на особливих виходах.

6 найтрендовіших суконь сезону 2023, які мусять бути у вашому гардеробі

Сміливі вирізи

Обирайте вирізи, розрізи, рваності. Вони не покинуть модниць в цьому сезоні і додаватимуть родзинок образам.

6 найтрендовіших суконь сезону 2023, які мусять бути у вашому гардеробі

Сукня-труба

Tube dress, або сукня-труба, нещодавно з'явилися в трендах і стала об'єктом бажань багатьох жінок.

6 найтрендовіших суконь сезону 2023, які мусять бути у вашому гардеробі

Міні

Міні-сукні теж як найкраще підійдуть для теплого сезону, тому носіть їх без вагань, показуючи стрункі ноги.

6 найтрендовіших суконь сезону 2023, які мусять бути у вашому гардеробі

Sleep dress

Улюблені і добре відомі сукні-нічні сорочки переживають свою другу хвилю популярності. Що важливо цього сезону - обирати довжину максі.

6 найтрендовіших суконь сезону 2023, які мусять бути у вашому гардеробі

Всі фото: nstagram.com/nata_moskalenko_

Раніше ми писали, як носити наймоднішу спідницю сезону 2023.

Також читайте про 9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року.

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