6 найтрендовіших суконь сезону 2023, які мусять бути у вашому гардеробі
Мінлива мода на сукні у 2023 році повернула до трендів сукні-нічні сорочки, підняла на верхівку металізоване вбрання, незвичні вирізи і не тільки. Коли ще носити цю красу, як не навесні та влітку, тож сміливо вирушайте на шопінг за обновками.
Про найкрутіші сукні розповіла в Instagram стилістка Ната Москаленко.
Сукні з капюшонами
Незвичний крій сукні з капюшоном і довжина максі точно зробить з вас богиню стилю на будь-якій вечірці.
Металізовані сукні
Сукні з металізованих тканин - золото, срібло, бронза або інші кольори не залишать вас непоміченою на особливих виходах.
Сміливі вирізи
Обирайте вирізи, розрізи, рваності. Вони не покинуть модниць в цьому сезоні і додаватимуть родзинок образам.
Сукня-труба
Tube dress, або сукня-труба, нещодавно з'явилися в трендах і стала об'єктом бажань багатьох жінок.
Міні
Міні-сукні теж як найкраще підійдуть для теплого сезону, тому носіть їх без вагань, показуючи стрункі ноги.
Sleep dress
Улюблені і добре відомі сукні-нічні сорочки переживають свою другу хвилю популярності. Що важливо цього сезону - обирати довжину максі.
Всі фото: nstagram.com/nata_moskalenko_
Раніше ми писали, як носити наймоднішу спідницю сезону 2023.
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