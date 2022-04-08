Злили фото 4-поверхової квартири "коханки" Путіна (фото)

Ймовірна коханка Володимир Путіна, яка народила йому дочку Єлизавету 19 років тому володіє 4-поверховою квартирою в Санкт-Петербурзі. Нещодавно Світлана Кривоногих намагалася вдруге здати квартиру в оренду за величезні гроші - 700 тисяч рублів.

Апартаменти розташовані в житловому комплексі на Кам'яному острові в Санкт-Петербурзі. Відомо, що квартиру Кривоногих придбала на наступний рік після народження дочки.

Перший раз агентство з нерухомості Engel & Volkers намагалося виставити її в оренду ще в 2021 році. Але тоді в ЗМІ потрапила ця інформація, і житло зняли з оренди.

Наприкінці березня 2022-го квартиру знову виставили на сайті агентства.

Як виглядає квартира

Апартаменти розкинулися на чотирьох поверхах. А для зручності вони з'єднані ліфтом.

На першому поверсі - вітальня і тераса з видом на Неву, на другому - спальня і дитяча, на третьому - бар з домашнім кінотеатром і дизайнерським шезлонгом, покритим золотою фольгою.

У цокольному поверсі-гараж і кімната очікування для охоронців і водіїв.

Зазначимо, що до 700 тисяч за оренду потрібно додати ще 90 тисяч щомісячної комуналки.

Фото: Квартира Світлани Кривоногих (Engel & Volkers)

Світлана Кривоногих, 1975 року народження. Їй належить частка в банку "Росія" і гірськолижний курорт. У березні 2003 року вона народила дочку Єлизавету, яка разюче схожа на Володимира Путіна.

Єлизавета Розова (фото: twitter.com/gruppa_voina)