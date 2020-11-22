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У Дніпрі під час карантину вихідного дня влаштували ярмарок із шаурмою і пирогом

Дніпро, Неділя 22 листопада 2020 15:49
У Дніпрі під час карантину вихідного дня влаштували ярмарок із шаурмою і пирогом
На ярмарку людям роздавали пиріг, чай і шаурму (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анжеліка Галушко

Ярмарку організували у Дніпрі в неділю, коли діє карантин вихідного дня

У Дніпрі попри карантин вихідного дня у неділю, 22 листопада, влаштували масштабний ярмарок. Акцію організували на підтримку малого і середнього бізнесу. Таким чином організатори висловили своє невдоволення карантином вихідного дня.

Як йдеться на сайті міської ради Дніпра, ярмарок працює від сьогоднішнього ранку і до вечора, до 18:00. Організатори переконують, що на заході дотримано епідеміологічних норм.

На ярмарку людям пропонують гарячий чай, 10-метровий гарбузовий пиріг і 6-метрову шаурму.

У Дніпрі під час карантину вихідного дня влаштували ярмарок із шаурмою і пирогом

А оскільки сьогодні у Дніпрі проходить другий тур виборів міського голови, організатори обіцяють невелике частування в подарунок після голосування. Загалом локації розташовані не лише в центрі, а по всьому місту.

У Дніпрі під час карантину вихідного дня влаштували ярмарок із шаурмою і пирогомЯк відбувається ярмарок вихідного дня в Дніпрі (фото: gorsovet.com.ua)

Нагадаємо, в Калуші Івано-Франківської області поліція намагалася оштрафувати ритуальну службу через роботу під час карантину вихідного дня. У соцмережі містяни висловили своє обурення через дії поліції.

Як ми повідомляли раніше, в Україні по суботах і неділях діє карантин вихідного дня.

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