Помирати лише в будні: під Івано-Франківськом ритуальний магазин потрапив у гучний скандал

Поліцейські склали адмінпротол на власника магазину ритуальних послуг (ілюстративне фото: pixabay.com)

Магазин ритуальних послуг під Івано-Франківськом втрапив у конфуз

Ритуальну службу в Калуші Івано-Франківської області поліція намагалася оштрафувати через роботу під час карантину вихідного дня. За порушення обмежень правоохоронці склали адміністративне правопорушення на власника магазину, але після розголосу ситуацію вдалося владнати на користь підприємця.

У своєму Facebook власник магазину розповів про курйозний випадок і прикріпив фото протоколу поліції. Він пояснив, що ритуальний магазин був відчинений у суботу на прохання людей, у яких напередодні помер родич.

Людям знадобилися послуги ритуального магазину у суботу (фото: Юрій Кузь/facebook.com)

З його слів, вранці 21 листопада вони приїхали до магазину, щоб купити похоронні товари. Після чого поїхали.

Водночас продавчиня не зачинила магазин, оскільки закінчувала роботу всередині. У цей момент туди і навідалися поліцейські.

Поліція склала протокол на власника ритуального магазину (фото: Юрій Кузь/facebook.com)

"Люди я вас прошу не помирайте на вихідних, дочекайтесь понеділка",- написав іронічно чоловік.

У соцмережі містяни висловили своє обурення через дії поліції. Люди зауважують, що життя непередбачуване і, імовірно, комусь можуть знадобитися ритуальні товари для похорону саме у вихідний день.

Так, що, вибачте не зрозуміло, Кабмін же заборонив вмирати та ховати, у нас карантин

В який страшний час ми живемо. Ні жити, ні вмерти по-людськи не дають

Я так зрозумів ці "правоохоронці" навчання закінчували дистанційно

Вони скоро на вихідні і кладовища почнуть зачиняти

Своєю чергою, власник магазину ритуальних послуг згодом написав, що все ж у поліції вирішили не штрафувати його. Чоловік висловив вдячність начальнику Калуського відділу поліції за оперативне реагування.

Нагадаємо, в Україні по суботах і неділях діє карантин вихідного дня.

Раніше повідомлялося, що у Харкові поліцейські під час рейду стосовно дотримання правил карантину в громадському транспорті зупинили маршрутку, в якій зафіксували порушення - було на двох пасажирів більше. При цьому люди в салоні заступилися за "зайвих бабусь", і просто на дорозі почалися розбірки.