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В Днепре во время карантина выходного дня устроили ярмарку с шаурмой и пирогом

Днепр, Воскресенье 22 ноября 2020 15:49
В Днепре во время карантина выходного дня устроили ярмарку с шаурмой и пирогом
На ярмарке людям раздавали пирог, чай и шаурму (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

Ярмарки организовали в Днепре в воскресенье, когда действует карантин выходного дня

В Днепре несмотря на карантин выходного дня в воскресенье, 22 ноября, устроили масштабную ярмарку. Акцию организовали в поддержку малого и среднего бизнеса. Таким образом организаторы выразили свое недовольство карантином выходного дня.

Как говорится на сайте городского совета Днепра, ярмарка работает с сегодняшнего утра и до вечера, до 18:00. Организаторы убеждают, что на мероприятии соблюдены эпидемиологические нормы.

На ярмарке людям предлагают горячий чай, 10-метровый тыквенный пирог и 6-метровую шаурму.

В Днепре во время карантина выходного дня устроили ярмарку с шаурмой и пирогом

А поскольку сегодня в Днепре проходит второй тур выборов городского головы, организаторы обещают небольшое угощение в подарок после голосования. В целом локации расположены не только в центре, а по всему городу.

В Днепре во время карантина выходного дня устроили ярмарку с шаурмой и пирогомКак происходит ярмарка выходного дня в Днепре (фото: gorsovet.com.ua)

Напомним, в Калуше Ивано-Франковской области полиция пыталась оштрафовать ритуальную службу за работу во время карантина выходного дня. В соцсети горожане выразили свое возмущение из-за действий полиции.

Как мы сообщали ранее, в Украине по субботам и воскресеньям действует карантин выходного дня.

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