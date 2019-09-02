6-річний син Зеленського пішов у перший клас: де і як буде вчитися Кирило

Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відправили свого 6-річного Кирила в перший клас. 2 вересня молодша дитина президента України офіційно стала школярем. Про це Зеленська написала в своєму Instagram-акаунті.

За словами першої леді, сьогодні для президентської сім'ї особливий день

"Букварик, зошити, олівці. Начебто нічого не забули... Ой, яблуко! Наш син Кирилл тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку й однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – бешкетуватуватиме, поїде в перші подорожі без батьків, загартовуватиме характер і ставатиме відповідальним. Кирило не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін", - написала Олена.

Зеленська додала, що наші діти - покоління майбутнього.

"Вони не знають, що таке радянські обмеження та безглузде завчання.

Віримо, що вони полюблять школу і вчитимуться охоче. А потім оберуть професію за покликом серця і зроблять багато корисного для нашої країни.

Ми хочемо пишатися нашими дітьми – і Сашею, і Кирилом. І знаємо, що школа закладе основи їхнього дорослого життя. І майбутнього України", - резюмувала Олена Зеленська.

Кирило Зеленський пішов у перший клас сьогодні (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В яку школу пішов Кирило Зеленський

Син президента пішов у той же навчальний заклад, де навчається його старша сестра Олександра - вона сьогодні пішла в 9 клас.

Нагадаємо, що дочка глави держави ходить в елітну Новопечерську школу, яка відкрилася в 2014 році на території ЖК "Новопечерські Липки" по вулиці Драгомирова. Вартість за навчання в цій школі коливається від 10850 до 12850 доларів на рік. У цю ціну входять планшет, всі необхідні підручники і дидактичні матеріали, шкільна форма від відомого українського дизайнера Лілії Пустовіт, спортивна форма, дворазове харчування, відвідування творчих гуртків і спортивних секцій, щорічний медичний огляд.

Скриншот

Крім того, при бажанні батьки можуть замовити для дитини додаткове харчування: сніданки - 1900 грн в місяць і підвечірки – 1700 грн в місяць. Діти в школі перебувають повний день з 9 ранку до 6 вечора.

Вже з першого класу діти в цій школі починають вивчати англійська в міні-групах з носіями і можуть вибирати додаткові іноземні мови.

Так виглядає школа, де навчається Саша Зеленська (фото: facebook.com/novoshkola)

Реакція мережі на Перший дзвінок Кирила Зеленського

Користувачі активно коментують цю приголомшливу і радісну для Зеленських новину.

Поздравляю вашу семью, это действительно волнительное событие. Пусть сбудутся все надежды и мечты, в добрый путь!

Бажаємо вдалого навчального року Саші та Кирилу. Впевнені, що все у них у буде добре.

Вітаю, пані Олено, вас зі святом в вашій родині. Приємно спостерігати, що ви живете в ритмі своєї країни. І ваші дітки вчаться тут. Щиро бажаю вам гарного святкового настрою сьогодні. І здійснення ваших з чоловіком державних проектів!

Удачи малышу на новой ступеньке жизни

Найщиріші вітання вашому першокласнику і всім дітям України

Поздравляю Вас! Желаю хороших оценок, улыбок и море позитива!

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вперше вийшов у світ з сином Кирилом під час відвідування "Ліги сміху" в Одесі.