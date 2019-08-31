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Зеленський розповів, чому не їздить на роботу на велосипеді

Новини » Політика    31.08.2019 - 20:37
Зеленський розповів, чому не їздить на роботу на велосипеді
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Поки що є реальна небезпека

Президент Володимир Зеленський розповів, чому не їздить на роботу на велосипеді. Про це він розповів в телеінтерв'ю.

За словами президента, це небезпечно і він чекає, коли дозволять.

"Дуже складне питання. Я з цим боровся і борюся. Чесно скажу, що мені не дозволяють. Поки що є реальна небезпека, я не хочу говорити призвища людей. Ми отримаємо інформацію і мені дозволяють тому що було вже декілька прикладів, коли образно кажучі було зовсім небезпечно", - заявив Зеленський.

Зазначимо, Зеленський дав інтерв'ю з нагоди 100 днів свого президентства актору з серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану.

Нагадаємо, Зеленський під час виступу у Верховній раді назвав 100 днів свого президентства "прогулянкою в сутінках".

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що Зеленський дасть прес-конференціюз нагоди 100 днів президентства. Зокрема, на питання про те, чи варто очікувати прес-конференцію Зеленського, він відповів "Так". За його словами, вона відбудеться в цьому році.

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