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6 років за вендету: чоловік "замінував" ТЕС на Прикарпатті, бо не пустили на екскурсію

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Івано-Франківська область, П'ятниця 12 листопада 2021 23:27
6 років за вендету: чоловік "замінував" ТЕС на Прикарпатті, бо не пустили на екскурсію Колаж РБК-Україна: "мінер" Бурштинської ТЕС вирішив помститися через відмову в екскурсії
Автор: Володимир Костирін

31-річний чоловік повідомив про мінування Бурштинської ТЕС на Прикарпатті, поставивши "на вуха" місцевих правоохоронців та вибухотехніків. Після обшуків на території об'єкта жодну "бомбу" не знайшли, зате кіберполіція відшукала самого хулігана.

Про це 12 листопада передали в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Інцидент із "закладкою вибухівки" стався минулої неділі - чоловік у соцмережі 7-го на офіційній сторінці ТЕС Івано-Франківської області залишив повідомлення про мінування об'єкта критичної інфраструктури.

Як з'ясувалося, на такий вчинок жителя Хмельницької області підштовхнуло бажання помсти - річ у тому, що чоловікові відмовили в екскурсії на ТЕС на Прикарпатті, куди він приїхав разом з родичами, які займаються вантажними перевезеннями.

У підсумку він простояв більше 3-х годин на вулиці, намагаючись умовити охоронців, та замерз.

Після цього обурений чоловік задумав вендету, що і реалізував через тиждень, пославши повідомлення про мінування об'єкта.

6 років за вендету: чоловік &quot;замінував&quot; ТЕС на Прикарпатті, бо не пустили на екскурсію

Кіберполіція викрила хулігана, який "замінував" ТЕС в Івано-Франківській області (фото: if.npu.gov.ua)

Також виявилося, що хуліган вже раніше був судимий по аналогічній справі - у 2015 році він "замінував" виборчу дільницю.

Чоловікові тепер загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі - за фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) КК. За місцем проживання фігуранта тривають обшуки.

Відео: "мінер" Бурштинської ТЕС може через витівку потрапити за ґрати на 6 років

Раніше повідомлялося, що 10 листопада в Києві евакуювали відвідувачів трьох залізничних вокзалів після повідомлення про мінування одного з них.

Нагадаємо, перед цим у жовтні зловмисники повідомили про мінування "ковідних" лікарень та супермаркету у Харкові - тоді вибухівки теж не знайшли, і почалися пошуки анонімних "мінерів".

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