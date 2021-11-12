6 лет за вендетту: мужчина "заминировал" ТЭС на Прикарпатье, потому что не пустили на экскурсию

31-летний мужчина сообщил о минировании Бурштынской ТЭС на Прикарпатье, поставив "на уши" местных правоохранителей и взрывотехников. После обысков на территории объекта никакую "бомбу" не нашли, зато киберполиция отыскала самого хулигана.

Об этом 12 ноября передали в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Инцидент с "закладкой взрывчатки" произошел в минувшее воскресенье - мужчина в соцсети 7-го на официальной странице ТЭС Ивано-Франковской области оставил сообщение о минировании объекта критической инфраструктуры.

Как выяснилось, на такой поступок жителя Хмельницкой области подтолкнуло желание мести - дело в том, что мужчине отказали в экскурсии на ТЭС на Прикарпатье, куда он приехал вместе с родственниками, которые занимаются грузовыми перевозками.

В итоге он простоял более 3-х часов на улице, пытаясь уговорить охранников, и замерз.

После этого возмущенный мужчина замыслил вендетту, что и реализовал через неделю, послав сообщение о минировании объекта.

Киберполиция разоблачила хулигана, который "заминировал" ТЭС в Ивано-Франковской области (фото: if.npu.gov.ua)

Также оказалось, что хулиган уже ранее был судим по аналогичному делу - в 2015 году он "заминировал" избирательный участок.

Мужчине теперь грозит от 2 до 6 лет лишения свободы - по факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК. По месту жительства фигуранта продолжаются обыски.

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