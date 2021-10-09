Вибухівку в "ковідних" лікарнях Харкова не знайшли. Поліція шукає "мінерів"

Інформація про мінування "ковідних" лікарень і супермаркету в Харкові не підтвердилася. Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів, розпочато пошук анонімних "мінерів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області .

"Правоохоронці оглянули 11 тисяч квадратних метрів приміщень, майже 14 тисяч квадратних метрів прилеглої території. Ніяких вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що після надходження сигналу про мінування семи лікарень та одного з міських супермаркетів за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Евакуація персоналу та відвідувачів установ не проводилася.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Встановлюються причетні до анонімного повідомлення про мінування.

Фото: у Харкові перевіряли інформацію про мінування "ковідних" лікарень (facebook.com/police.kharkov)