У Києві евакуювали три залізничні вокзали: що відбувається
Фото: у Києві "замінували" три залізничні вокзали (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві тимчасово обмежена робота Центрального, Південного та Дарницького залізничних вокзалів. Надійшло повідомлення про мінування одного з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании", - говорится в заявлении.
В УЗ отметили, что все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Здание проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы", - добавили в пресс-службе перевозчика.