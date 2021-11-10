ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Києві евакуювали три залізничні вокзали: що відбувається

Новость на русском →
Київ, Середа 10 листопада 2021 18:56
У Києві евакуювали три залізничні вокзали: що відбувається Фото: у Києві "замінували" три залізничні вокзали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві тимчасово обмежена робота Центрального, Південного та Дарницького залізничних вокзалів. Надійшло повідомлення про мінування одного з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании", - говорится в заявлении.

В УЗ отметили, что все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Здание проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы", - добавили в пресс-службе перевозчика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Укрзалізниця
NEWS
"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні
"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні
DAILY
Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні