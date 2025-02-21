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6 легких упражнений, которые помогут чувствовать себя моложе и энергичнее

Пятница 21 февраля 2025 17:35
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6 легких упражнений, которые помогут чувствовать себя моложе и энергичнее Названы упражнения, которые помогут омолодить организм (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С возрастом тело естественным образом меняется, теряется сила мышц, нарушается равновесие и снижается гибкость. Оставаться активным и выглядеть моложе можно с помощью простых упражнений, которые следует выполнять регулярно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Растяжка кошка-корова

Это легкое движение улучшает гибкость позвоночника и уменьшает скованность в спине, что делает его отличным упражнением для тех, кто имеет дело с напряженностью в суставах или дискомфортом в пояснице.

Растяжка также улучшает осанку, увеличивая подвижность позвоночника.

Как выполнить:

  • Станьте на колени, держа руки прямо под плечами, а колени под бедрами
  • Вдохните, опуская живот к полу, поднимая грудь и наклоняя таз вперед (поза коровы)
  • Выдохните, округляя позвоночник, подтягивая подбородок к груди и втягивая живот (поза кота)
  • Медленно переходите между этими положениями, сосредотачиваясь на глубоком вдохе
  • Выполните 10 повторений, удерживая каждую позицию, чтобы максимально растянуться

6 легких упражнений, которые помогут чувствовать себя моложе и энергичнееУпражнение "кошка-корова" (фото: eatthis.com)

Поднятие пяток

С возрастом сила стопы и лодыжки может уменьшаться, что приводит к проблемам с равновесием и повышенному риску падений. Подъемы пяток стоя помогают создать стабильность голеней, улучшая кровообращение и укрепляя мышцы.

Как выполнить:

  • Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, используя стул или стену для поддержки, если нужно
  • Медленно оторвите пятки от земли, поднимаясь на носочки
  • Задержитесь на секунду в верхней части, прежде чем опуститься обратно
  • Выполните 15 повторений, сосредотачиваясь на плавных, равномерных движениях

6 легких упражнений, которые помогут чувствовать себя моложе и энергичнееПоднятие пяток (фото: eatthis.com)

Приседания на стуле

Приседания являются одним из лучших упражнений для поддержания силы нижней части тела, но для некоторых людей они могут быть тяжелыми. Использование стула в качестве опоры делает это движение более доступным, одновременно прорабатывая основные мышцы ног и ягодиц.

Укрепление этих мышц улучшает подвижность и уменьшает нагрузку на колени и поясницу.

Как выполнить:

  • Встаньте перед стулом, расставив ноги на ширине плеч.
  • Медленно опуститесь вниз, будто сидя, держа грудь вертикально и напрягая пресс
  • Выполните 12 повторений, сохраняя движение медленным и контролируемым

6 легких упражнений, которые помогут чувствовать себя моложе и энергичнееПриседания на стуле (фото: eatthis.com)

Скручивание позвоночника сидя

Старение часто приводит к снижению подвижности позвоночника, что может привести к скованности и дискомфорту в спине. Скручивание позвоночника сидя помогает поддерживать гибкость позвоночника, одновременно снимая напряжение в нижней части спины, что делает его отличным упражнением для улучшения общего качества движений.

Как выполнить:

  • Сядьте на стул, поставив ноги на землю
  • Положите правую руку на левое колено, а левую на спинку стула
  • Плавно поверните туловище влево, глядя через плечо
  • Удерживайте растяжение на несколько секунд, затем вернитесь в центр и поменяйте стороны.
  • Выполните 10 повторений на каждую сторону

6 легких упражнений, которые помогут чувствовать себя моложе и энергичнееСкручивание спины сидя (фото: Freepik)

Ягодичный мост

Ягодичный мост является важным движением для укрепления пресса, нижней части спины и бедер. Это также помогает противодействовать последствиям длительного сидения, активируя ягодичные мышцы и улучшая осанку.

Это упражнение прекрасно подходит для улучшения подвижности бедра, уменьшения боли в нижней части спины и поддержания прочности мышцы тела с возрастом.

Как выполнить:

  • Лягте на спину, согните колени, ступни поставьте на пол, расставьте на ширине бедер
  • Нажмите на пятки и поднимите бедра, сжимая ягодицы в верхней части
  • Задержитесь на секунду, прежде чем опуститься обратно
  • Выполните 12 повторений

6 легких упражнений, которые помогут чувствовать себя моложе и энергичнееЯгодичный мост (фото: eatthis.com)

Баланс на одной ноге

Равновесие естественным образом ухудшается с возрастом, что увеличивает риск падений и травм. Упражнение на баланс одной ноги укрепляет стабилизирующие мышцы ног, помогая улучшить общую стабильность и координацию.

Регулярное выполнение этого движения улучшает способность оставаться устойчивым на ногах, уменьшая вероятность споткнуться и упасть.

Как выполнить:

  • Встаньте, расставив ноги на ширине бедер, и перенесите вес на одну ногу
  • Слегка приподнимите ногу, удерживая положение в течение 20 секунд
  • Если нужно, держитесь за стул для поддержки

6 легких упражнений, которые помогут чувствовать себя моложе и энергичнееБалансировка на одной ноге (фото: eatthis.com)

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