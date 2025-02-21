6 легких упражнений, которые помогут чувствовать себя моложе и энергичнее
С возрастом тело естественным образом меняется, теряется сила мышц, нарушается равновесие и снижается гибкость. Оставаться активным и выглядеть моложе можно с помощью простых упражнений, которые следует выполнять регулярно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Растяжка кошка-корова
Это легкое движение улучшает гибкость позвоночника и уменьшает скованность в спине, что делает его отличным упражнением для тех, кто имеет дело с напряженностью в суставах или дискомфортом в пояснице.
Растяжка также улучшает осанку, увеличивая подвижность позвоночника.
Как выполнить:
- Станьте на колени, держа руки прямо под плечами, а колени под бедрами
- Вдохните, опуская живот к полу, поднимая грудь и наклоняя таз вперед (поза коровы)
- Выдохните, округляя позвоночник, подтягивая подбородок к груди и втягивая живот (поза кота)
- Медленно переходите между этими положениями, сосредотачиваясь на глубоком вдохе
- Выполните 10 повторений, удерживая каждую позицию, чтобы максимально растянуться
Упражнение "кошка-корова" (фото: eatthis.com)
Поднятие пяток
С возрастом сила стопы и лодыжки может уменьшаться, что приводит к проблемам с равновесием и повышенному риску падений. Подъемы пяток стоя помогают создать стабильность голеней, улучшая кровообращение и укрепляя мышцы.
Как выполнить:
- Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, используя стул или стену для поддержки, если нужно
- Медленно оторвите пятки от земли, поднимаясь на носочки
- Задержитесь на секунду в верхней части, прежде чем опуститься обратно
- Выполните 15 повторений, сосредотачиваясь на плавных, равномерных движениях
Поднятие пяток (фото: eatthis.com)
Приседания на стуле
Приседания являются одним из лучших упражнений для поддержания силы нижней части тела, но для некоторых людей они могут быть тяжелыми. Использование стула в качестве опоры делает это движение более доступным, одновременно прорабатывая основные мышцы ног и ягодиц.
Укрепление этих мышц улучшает подвижность и уменьшает нагрузку на колени и поясницу.
Как выполнить:
- Встаньте перед стулом, расставив ноги на ширине плеч.
- Медленно опуститесь вниз, будто сидя, держа грудь вертикально и напрягая пресс
- Выполните 12 повторений, сохраняя движение медленным и контролируемым
Приседания на стуле (фото: eatthis.com)
Скручивание позвоночника сидя
Старение часто приводит к снижению подвижности позвоночника, что может привести к скованности и дискомфорту в спине. Скручивание позвоночника сидя помогает поддерживать гибкость позвоночника, одновременно снимая напряжение в нижней части спины, что делает его отличным упражнением для улучшения общего качества движений.
Как выполнить:
- Сядьте на стул, поставив ноги на землю
- Положите правую руку на левое колено, а левую на спинку стула
- Плавно поверните туловище влево, глядя через плечо
- Удерживайте растяжение на несколько секунд, затем вернитесь в центр и поменяйте стороны.
- Выполните 10 повторений на каждую сторону
Скручивание спины сидя (фото: Freepik)
Ягодичный мост
Ягодичный мост является важным движением для укрепления пресса, нижней части спины и бедер. Это также помогает противодействовать последствиям длительного сидения, активируя ягодичные мышцы и улучшая осанку.
Это упражнение прекрасно подходит для улучшения подвижности бедра, уменьшения боли в нижней части спины и поддержания прочности мышцы тела с возрастом.
Как выполнить:
- Лягте на спину, согните колени, ступни поставьте на пол, расставьте на ширине бедер
- Нажмите на пятки и поднимите бедра, сжимая ягодицы в верхней части
- Задержитесь на секунду, прежде чем опуститься обратно
- Выполните 12 повторений
Ягодичный мост (фото: eatthis.com)
Баланс на одной ноге
Равновесие естественным образом ухудшается с возрастом, что увеличивает риск падений и травм. Упражнение на баланс одной ноги укрепляет стабилизирующие мышцы ног, помогая улучшить общую стабильность и координацию.
Регулярное выполнение этого движения улучшает способность оставаться устойчивым на ногах, уменьшая вероятность споткнуться и упасть.
Как выполнить:
- Встаньте, расставив ноги на ширине бедер, и перенесите вес на одну ногу
- Слегка приподнимите ногу, удерживая положение в течение 20 секунд
- Если нужно, держитесь за стул для поддержки
Балансировка на одной ноге (фото: eatthis.com)
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