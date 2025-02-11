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Упражнение №1, которое стоит делать дома, чтобы жить дольше

Вторник 11 февраля 2025 19:10
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Упражнение №1, которое стоит делать дома, чтобы жить дольше Как приседания влияют на долголетие (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С возрастом людям стоит выполнять регулярно приседания дома, ведь такое упражнение может помочь продлить продолжительность жизни.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как часто нужно приседать и сколько раз.

Чем полезны приседания

После 35 лет происходит постепенное уменьшение мышечной массы и силы, но физические упражнения могут помочь замедлить этот процесс.

Тренер Эрик Доу рассказал, что приседания - это важнейшее упражнение для пожилых людей. В частности, многие повседневные дела связаны именно с приседаниями.

Каждый раз, когда вы садитесь или встаете, это приседание и это влияет на ваш образ жизни. Это объясняется тем, что приседания укрепляют все группы мышц ног, включая икры, подколенные сухожилия и ягодичные мышцы, а также мышцы нижней части спины.

Фитнес-тренер Дениз Остин добавила, что приседания могут помочь защитить суставы, улучшить баланс и предотвратить падения.

Упражнение №1, которое стоит делать дома, чтобы жить дольшеКак приседания влияют на долголетие (фото: Freepik)

Исследования показали, что люди в возрасте от 70 до 79 лет с более сильными квадрицепсами (мышцами вдоль передней части бедра) имели большие шансы прожить дольше жизни.

В другом исследовании было обнаружено, что способность сидеть и подниматься с пола, не используя руки, является показателем более долгой жизни.

Чтобы выполнить базовое приседание, выполните следующие действия:

  • встаньте, расставив ноги на ширине плеч или чуть шире
  • отведите бедра назад, будто собираетесь сесть в кресло
  • затем согните колени и опустите тело, держа туловище ровным
  • опускайтесь, пока ваши бедра не станут настолько низко
  • после этого вернитесь в исходное положение

Не горбитесь и не позволяйте коленям подгибаться, когда ваше тело устает в конце каждого подхода. Для достижения наилучших результатов выполняйте упражнение два-три раза в неделю.

Сколько раз приседать

Начните с 1-2 подходов по 5-8 повторений. По мере развития силы и уверенности постепенно увеличивайте количество до 2-3 подходов по 8-12. Прислушивайтесь к своему организму и настраивайтесь в соответствии с ним.

Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве. Выполняйте каждое повторение в надлежащей форме.

Если вы чувствуете напряжение или дискомфорт, уменьшите количество повторений или сделайте перерыв.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты The Mirror, Type a training.

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