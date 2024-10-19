6 идей, как круто украсить дом к Хэллоуину своими руками

Хэллоуин - это не только время страшных костюмов и ужасных историй, но и отличный повод погрузить свой дом в настоящую жуткую атмосферу. Если вы любите создавать что-то своими руками, то этот период - идеален для креативных идей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких интересных способах украсить свой дом на Хэллоуин.
Ни один Хэллоуин не обходится без тыквенных фонарей, или "Джеков-фонарей". Для этого нужна обычная тыква, нож и немного фантазии. Вырежьте в тыкве глаза, нос и рот, а внутрь поместите свечу или лампу.
Чтобы добавить оригинальность, можно использовать различные формы вырезов или украсить тыкву красками и блестками.
Как сделать:
Совет: если вырезание фонаря кажется вам слишком трудоемким, можно просто разрисовать тыкву акриловыми красками. Черные и белые тыквы выглядят очень эффектно.
Простые, но эффектные украшения можно сделать из белой и черной бумаги. Вырежьте из белой бумаги маленькие привидения, добавьте им глаза и рот, а затем подвесьте их на нитях к потолку или люстре.
Из черной бумаги сделайте летучих мышей и прикрепите их к стенам или окнам. Они создадут атмосферу старинного замка, населенного потусторонними существами.
Как сделать:
Совет: используйте светоотражающие или флуоресцентные краски, чтобы ваши привидения и летучие мыши светились в темноте.
Паутина - неотъемлемая часть хэллоуинского декора. Ее легко можно сделать из ваты или специальных синтетических материалов. Растяните паутину по углам комнат, дверным проемам или вокруг мебели.
Добавьте пластиковых пауков, чтобы усилить эффект. Это будет выглядеть так, будто ваш дом оставили в запустении.
Как сделать:
Совет: используйте подсветку (например, фонарики на батарейках), чтобы паутина имела зловещий блеск в темноте.
Для создания декора из бутылок и банок вам понадобятся несколько пустых емкостей, краски, искусственные пауки, свечи и немного фантазии. Окрасьте бутылки в черный или красный цвет, нанесите несколько капель воска сверху для эффекта растопленной свечи.
Внутрь можно поставить маленькие фонарики или засыпать камешки и косточки, чтобы создать ощущение таинственности.
Как создать:
Совет: используйте банки из под консервации для создания "микстур" ведьм. Добавьте искусственные глаза, пауков и цветовую жидкость крови для дополнительного эффекта.
Хэллоуинские венки - это простой способ добавить праздничного настроения с самого входа в дом. Используйте черные ленты, искусственные цветы, маленькие тыквы или черепа для создания венка.
Можно добавить искусственные побеги или скелетные руки, чтобы создать по-настоящему пугающий вид.
Как сделать:
Совет: для большего эффекта украсьте дверь костями, цепями или деревянными табличками с надписями типа "Осторожно!" или "Входите на свой риск".
Это легкий способ создать жуткую атмосферу на празднике. Для этого вам понадобятся красные свечи и обычные белые свечи.
Как сделать:
Совет: поставьте эти свечи в черные подсвечники для усиления эффекта.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Liza.ua, Buildroom.com.ua, Pustunchik.ua.