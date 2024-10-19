6 ідей, як круто прикрасити будинок до Хелловіну власноруч

Хелловін - це не тільки час страшних костюмів та жахливих історій, але й чудова нагода занурити свій будинок у справжню моторошну атмосферу. Якщо ви любите створювати щось своїми руками, то цей період - ідеальний для креативних ідей.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кілька цікавих способів прикрасити свій дім до Хелловіну.
Жоден Хелловін не обходиться без гарбузових ліхтарів, або ж "Джеків-ліхтарів". Для цього потрібен звичайний гарбуз, ніж та трохи фантазії. Виріжте в гарбузі очі, ніс і рота, а всередину помістіть свічку або лампу.
Щоб додати оригінальності, можна використовувати різні форми вирізів або прикрасити гарбуз фарбами та блискітками.
Як зробити:
Порада: якщо вирізання ліхтаря здається вам занадто трудомістким, можна просто розмалювати гарбуз акриловими фарбами. Чорні й білі гарбузи виглядають надзвичайно ефектно.
Прості, але ефектні прикраси можна зробити з білого та чорного паперу. Виріжте з білого паперу маленькі привиди, додайте їм очі та рот, а потім підвісьте їх на нитках до стелі або люстри.
З чорного паперу зробіть кажанів і прикріпіть їх до стін або вікон. Вони створять атмосферу старовинного замку, населеної потойбічними істотами.
Як зробити:
Порада: використовуйте світловідбиваючі або флуоресцентні фарби, щоб ваші привиди та кажани світилися в темряві.
Павутина - невід'ємна частина хелловінського декору. Її легко можна зробити з вати або спеціальних синтетичних матеріалів. Розтягніть павутину по кутках кімнат, дверних прорізах або навколо меблів.
Додайте пластикових павуків, щоб підсилити ефект. Це виглядатиме так, ніби ваш будинок залишили в запустінні.
Як зробити:
Порада: використовуйте підсвічування (наприклад, ліхтарики на батарейках), щоб павутина мала зловісний блиск у темряві.
Для створення декору з пляшок і банок вам знадобляться кілька порожніх місткостей, фарби, штучні павуки, свічки та трохи фантазії. Пофарбуйте пляшки в чорний або червоний колір, нанесіть кілька крапель воску зверху для ефекту розтопленої свічки.
Усередину можна поставити маленькі ліхтарики або ж засипати камінці й кісточки, щоб створити відчуття таємничості.
Як створити:
Порада: використовуйте банки з під консервації для створення "мікстур" відьом. Додайте штучні очі, павуків і рідину кольору крові для додаткового ефекту.
Хелловінські вінки - це простий спосіб додати святкового настрою з самого входу в будинок. Використовуйте чорні стрічки, штучні квіти, маленькі гарбузики або черепи для створення вінка.
Можна додати штучні пагони або скелетні руки, щоб створити по-справжньому лякаючий вигляд.
Як зробити:
Порада: для більшого ефекту прикрасьте двері кістками, ланцюгами або дерев’яними табличками з написами на кшталт "Обережно!" або "Входите на свій ризик".
Це легкий спосіб створити моторошну атмосферу на святі. Для цього вам знадобляться червоні свічки та звичайні білі свічки.
Як зробити:
Порада: поставте ці свічки в чорні свічники для посилення ефекту.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Liza.ua, Buildroom.com.ua, Pustunchik.ua.