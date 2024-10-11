5 книжных новинок темного фэнтези под Хэллоуин

РБК-Украина (проект Styler) вместе с национальной книжной платформой Yakaboo создали яркую подборку - от классических историй о нечисти до современных триллеров и романов с элементами темного фэнтези. Приготовьтесь к напряженным сюжетам, мистическим мирам и загадочным персонажам, которые гарантированно обеспечат вам беспокойные ночи и острые эмоции.

Новый замечательный фэнтези - книга об истории и сказках, в темном сердце которого удивительная семья и страстная любовь…

В Йоркшире живут несколько старинных семей "книгоедов". Последние из своего рода, они существуют на маргинесе общества и в буквальном смысле питаются историями и легендами. Дети в этих семьях - редкость, поэтому когда у Девон Фервезер второй ребенок рождается Пожирателем Разума, поглощающим не истории, а разум и души людей, - она убегает, прежде чем может превратиться в угрозу для семьи... или даже хуже. Живя среди людей и находя добычу для своего сына, Девон ищет лекарства от голода. Но время истекает - ведь ее семья хочет ее вернуть, но с каждой душой, которую поглощает ее сын, она теряет немного больше себя...

Это история о бегстве, дикой материнской преданности и странной любви, для читателей, ищущих чего-то заманчивого, увлекательного, удивительного и нового.

Обложка книги

В течение двух веков все женщины рода Дарлинг исчезали в свой 18-й день рождения. Иногда они исчезали только на день, иногда на неделю или месяц. Но они всегда возвращались сломленными и даже безумными. На что готов пойти Питер Пен, чтобы получить желаемое? Готова ли Винни Дарлинг помочь потерянным ребятам спасти остров?

Хотя "Король Неверленда" и черпает вдохновение из романа "Питер Пен и Венди", эта книга создана исключительно для взрослой аудитории. История погрузит вас в мир романтически-эротических приключений с харизматичными и бескомпромиссными героями. Вы столкнетесь с пылкими чувствами, напряженными конфликтами и бурными эмоциями, создающими неповторимую атмосферу произведения. Приготовьтесь к первому приключению из истории, которое изменит ваше представление о сказках навсегда.

Обложка книги

Пробуждение демона Кайстерона было нелегким. Сознание долго спало, не замечая течения времени, а смертное тело кто-то запер в хрустальном гробу в странной подводной гробнице. Выбравшись на свободу, Кай пытается выяснить, что произошло с ним и его соратниками. Вместе с давней подругой, ведьмой Зиеди, он отправляется на поиски ее жены - бесследно исчезнувшей маршалки Тайрен.

Очевидно, что попытка устранить Кая и похищение влиятельной маршалки связана с заговором внутри коалиции Восставшего мира. Но кто за этим стоит? И для чего это делает?

Обложка книги

Контузия, полученная во время войны с русскими оккупантами, принесла с собой не только дикую боль. Орфея - именно так побратимы называли Славка Байду - постоянно преследовали странные сны, в которых он видел себя сыном старосты Васильком, любил молодую ягу по имени Екатерина и был хранителем Серебряного Источника, дарившего людям силу и бессмертие.

Но Судьба - странная дама. Проведя ночь на могиле родителей, погибших под обломками российской ракеты, Орфей неожиданно перенесся в заснеженный лес в нескольких километрах от родного села, чтобы заново познакомиться со своими родителями из прошлой жизни, попом Гермогеном-Ферапонтом, лешим Квитневичем и его женой. Их судьбы пересеклись не зря. Орфей должен возродить Серебряный Источник, который Василько когда-то запечатал. Иначе Екатерину он потеряет навсегда…

Обложка книги

У современной фантастики в Украине и мире действительно женское лицо. Сборник фантастических рассказов "Мотанка" познакомит читателей с произведениями двенадцати современных украинских авторов, разными по настроению и направлению, сетингом и стилем.

Мистика и фантастика в этих рассказах каждый раз возвращаются к женскому опыту во время войны, даже если переносит читателей в альтернативный Леобург или неизвестный болотный край в вымышленном мире, сталкивает героев с русалками или духами мертвых. Героини этих историй сильны, способны преодолевать захватчиков и защищать себя и тех, кого любят. И эти героини обязательно вам запомнятся.

Каждый из двенадцати рассказов проиллюстрирован Инной Делиевой. Во вступительном слове от редакции читатели могут ознакомиться с научным комментарием антропологини Марии Курячей о бытии образа мотанки как оберега, что особенно актуально во времена полномасштабной войны.

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