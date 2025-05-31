6-минутная тренировка, которая показывает, в какой форме ваше тело: проверьте себя

6-минутный цикл упражнений

Тренер Адам Кемп сказал, что это не просто тренировка, а инструмент самооценки, который проверяет силу, выносливость, координацию и устойчивость, используя только вес тела и часы.

Мини-тренировка способствует активации всего тела, привлекая основные группы мышц, такие как кор, грудь, ягодицы, ноги, бедра и плечи. Ее можно выполнять где угодно - дома, в гостиничном номере или даже в местном парке. Кроме того, легко отслеживать свой прогресс.

Тестируйте себя ежемесячно или раз в два месяца, чтобы увидеть улучшения в качестве движений, мышечной выносливости и работоспособности.

Проверьте, сколько "раундов" из 5 приседаний без подъема, 5 отжиманий и 5 подъемов пресса вы сможете выполнить за 6 минут. Ваша цель - выполнить как можно больше полных "раундов" в течение 6 минут.

Показатели

Адам предоставляет подробный анализ, который поможет установить достижимые цели и увидеть, как вы прогрессируете со временем.

Начальный уровень:

1 раунд/минуту

6 раундов в целом (30 приседаний, 30 отжиманий, 30 подъемов гантелей)

"Поддержка одного раунда в минуту (всего 6 раундов) является надежной основой функциональной подготовки, особенно если вы хотите удовлетворительного состояния здоровья и мобильности", - объясняет Адам.

Ваше тело в хорошем состоянии:

2 раунда в минуту

12 раундов в целом (60 приседаний, 60 отжиманий, 60 подъемов гантелей)

При 2 раундах в минуту (всего 12 раундов) вы демонстрируете сбалансированную мышечную выносливость и контроль.

Вы в отличной форме, если выполняете: