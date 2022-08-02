Як у кризу можна економити на побутовій хімії та косметиці: корисні лайфхаки

В умовах кризи та війни рецепти економії на повсякденних речах стають знову популярними. Особливо, коли економія стосується тих речей, які швидко починають дорожчати.

Як можна економити на засобах побутової хімії для дому та косметиці в кризу - читайте в матеріалі нижче.

Як економити на хімії для дому

Частину засобів для дому можна легко замінити підручними засобами - оцтом, содою, лимонною кислотою, перекисом водню і господарським милом.

Щоб економити на різних засобах для дому, можна обійтися зараз без багатьох речей. Відмінний засіб для миття скла можна зробити з води, укусу і будь-якої ефірної олії.

Візьміть 250 мл води, додайте столову ложку оцту і 10 крапель будь-якої ефірної олії. Такий засіб відмінно відмиває всі скла і дзеркала в будинку, а ціна цілої банки - копійки.

Не варто витрачати кошти на дуже дорогі пральні порошки. Насправді більш дешеві варіанти мало чим відрізняються від розрекламованих. Тим більше, що вдосконалити звичайний порошок можна за допомогою тих же підручних засобів, а ще можна зробити порошок самостійно.

Для виведення плям додайте у звичайний пральний порошок ложку крохмалю (1:1). Розбавте водою і намажте пляма. Через 10 хвилин виперіть.

Засоби для миття унітазів і раковин зазвичай теж коштують не дешево і витрата - мінімум одна банка на місяць. Але є засоби, які допоможуть легко видалити вапняний наліт і забруднення.

Змішайте соду та оцет в рівних пропорціях - до стану кашки, можна додати трохи води. Нанесіть цей засіб на забруднені ділянки та залиште на пів години. Потім залийте все укусом за допомогою розпилювача і залиште ще на пів години. А потім помийте водою.

Ще можна використовувати лимонну кислоту та оцет. Так ви не тільки заощадите, але і позбудетеся від неприємного хімічного запаху.

На чому заощадити буде складніше - це на засобі для миття посуду та освіжувачі повітря. Наші бабусі відмінно мили посуд з господарським милом і содою і в деяких випадках ці засоби працюють. Але для щоденного застосування для тарілок-чашок краще купити пляшку засобу.

Вибирайте відразу великі обсяги та звертайте увагу на ціну - буває так, що 2 л кошти коштує майже стільки ж, скільки й 4 пляшки по 0,5 л. А буває, що купити відразу велику пляшку набагато вигідніше. Вигідно купувати в пластикових пакетах, а не в пляшках.

Освіжувач повітря можна зробити самостійно - з ефірними оліями, цитрусовими або хвоєю. Але вони не мають такого ефекту проти неприємних запахів, як покупні.

Поки на вулиці тепло і можна тримати вікна відкритими, використовувати саморобні освіжувачі та додавати до них різні трави з приємним ароматом.

Які засоби можна використовувати і як вони працюють

Лимонний сік:

Відмиває скла і дзеркала

Відбілює білизну

Дезінфікує Обробні дошки

Чистить унітаз

Освітлює волосся

Розгладжує зморшки

Звужує пори

Оцет

Очищає посуд, в тому числі та срібло

Очищає скла

Нейтралізує запахи

Прочищає каналізацію

Служить кондиціонером для волосся

Допомагає при бджолиних укусах

Харчова сода

Очищає унітази та ванни

Відмиває плиту і гриль

Може служити зубною пастою або дезодорантом

Допомагає від попрілості

Ще важливі поради щодо економії

1. Не переплачуйте за упаковку - звичайний пластиковий пакетик коштує дешевше, ніж бутель з дозатором або пластмасова тара.

2. Зробіть ревізію - без чого ви спокійно можете обійтися. Наприклад, без кондиціонера для прання або ж без 3 видів поліролі для меблів. А може від засобу для миття підлог - його можна зробити самостійно.

3. Купуйте побутову хімію на оптових складах або магазинах - там зазвичай дешевше. Є також акції у звичайних магазинах - наприклад "1+1=3", або при покупці 2 товарів однієї марки - третя йде в подарунок.

4. Навчіться економити на тому, чим користуєтеся в рідкому вигляді - мило, засоби для прибирання, гелі та кондиціонери. Зазвичай ми не замислюємося про те, скільки нам насправді потрібно, щоб помити руки або протерти плиту.

5. Підберіть для прального порошку стакан або спеціальний кухлик і насипайте рівно стільки, скільки потрібно для однієї закладки білизни. Середній розрахунок - 1 ст.ложка порошку на 1 кг білизни.

6. Перелийте засіб для миття посуду у флакон з дозатором - так ви будете його економніше витрачати. І поставте поруч баночку з гірчичним порошком - цей засіб видаляє в рази ефективніше будь-які забруднення.

Як економити на косметиці

Заощадити на особистих косметичних засобах дуже складно, особливо, якщо кожне підібрано з урахуванням багатьох нюансів. Але і тут є корисні лайфхаки.

Вибирайте шампунь не по бренду, а за якістю - часом навіть дитячий шампунь може виявитися на порядок краще, ніж розрекламовані засоби.

Визначте, скільки вам потрібно шампуню на один раз, гелю для душу або кондиціонера для волосся - і дотримуйтеся норми.

Навіть медики кажуть, що використовувати засоби для душу необов'язково кожен день - використовуйте їх 1-2 рази в тиждень.

Мийте волосся в міру забруднення і замість кондиціонера використовуйте засіб бабусь - воду з оцтом.

Якщо ваша шкіра дозволяє - замість гелю для душу використовуйте мило. Воно дешевше і його вистачає на більш тривалий час.

Підберіть тональний крем із серії "2 в 1" і не бійтеся менш дорогих аналогів. Нанесіть крем на шкіру і погуляйте по магазину 10-15 хвилин - ви відразу побачите, чи варто його купувати.

Підберіть засіб для зняття макіяжу з натуральних засобів. Деякі вважають за краще оливкову олію, а ще можна використовувати звичайний тонік з декількома краплями ефірної олії.

Головне завдання крему для обличчя - допомагати шкірі відновлювати природний захисний бар'єр. В такому кремі повинні бути гліцерин, масла, вітамінні комплекси - ви здивуєтеся, але все це є в самих бюджетних кремах.

Розставляйте пріоритети - відмовтеся на час від тих засобів, без яких можете обійтися.

Плануйте свої покупки. Бачите, що закінчується тональний крем - записали. На наступний місяць купите помаду.