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В Украине заработал проект ООН по доплатам пенсионерам: кого это касается

Украина, Четверг 31 августа 2023 12:43
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В Украине заработал проект ООН по доплатам пенсионерам: кого это касается Фото: четверть миллиона пенсионеров получили дополнительные выплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны. Доплаты на карточки уже получили около 260 тыс. пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу организации.

Кто может получить доплаты

В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень) и получающих пенсионные выплаты менее 3000 гривен и не получавших других денежных пособий (помощи на проживание для ВПЛ или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

Пенсионеры, которые отвечают условиям, будут получать ежемесячную доплату в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты - 100 грн. Денежные средства выплачиваются непосредственно на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.

На сегодняшний день программа нацелена примерно на 260 тысяч пенсионеров, и каждый пенсионер будет получать платежи не менее четырех месяцев подряд. Общая сумма, которую ВПП предоставляет пенсионерам в этом месяце - примерно 115 млн гривен.

По данным пресс-службы Минсоцполитики, 30 августа доплаты получили на карточки около 260 тыс. пенсионеров.

Финансирование программы

Программа финансируется Европейским Союзом с дополнительными взносами Норвегии, Швеции и частных доноров.

Европейский Союз является одним из главных партнеров Всемирной продовольственной программы Украины по оказанию помощи наличными и продуктами питания. В прошлом месяце ЕС пожертвовал ВПП дополнительные 6,4 млн евро для поддержки денежной помощи незащищенным украинцам. В целом с марта 2022 года ЕС перечислил ВПП более 25 млн евро и для денежной помощи, и для предоставления продуктов украинцам, проживающим в прифронтовых регионах или вблизи них.

ВПП приоритезирует использование денежной помощи для поддержки украинцев, пострадавших от войны. С апреля 2022 года ВПП предоставила около 500 млн долларов для 3 млн украинцев.

Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок.

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