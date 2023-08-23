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ООН собирает почти 270 млн долларов для поддержки Украины зимой

Нью-Йорк, Среда 23 августа 2023 10:44
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ООН собирает почти 270 млн долларов для поддержки Украины зимой Фото: ООН собирает деньги для поддержки Украины зимой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

ООН вместе с донорами собирает средства для поддержки Украины в холодный период. Речь идет о сумме в 268 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ООН Стефана Дюжаррика.

"Мы вместе с партнерами начали инициативу с призывом собрать 268 млн долларов США, чтобы поддержать более 1,3 млн человек конкретной помощью в ближайшие зимние месяцы", - заявил он.

Спикер добавил в комментарии журналистам, что в результате войны в Украине серьезно повреждены дома, энергетическая, газовая инфраструктура, водоснабжение. Это, как отметил Дюжаррик, "подвергает миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года, которое в Украине обычно начинается в октябре и длится до марта", а температура воздуха может опускаться до -30 градусов.

"На эту зиму мы с нашими партнерами, в первую очередь, будем проводить аварийные ремонты домов в прифронтовых населенных пунктах. Также предоставим одежду, отопительные приборы и другие зимние вещи", - сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН будет давать приоритет ремонтам в центах, где размещаются переселенцы, а также выплатам финансовой помощи. Гуманитарные организации помогут с ремонтом муниципальных систем отопления

"Расчеты по потребностям помощи основываются на опыте прошлой зимой, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги 2,2 млн человек и доставили более 4 тысяч генераторов в условиях острого энергетического кризиса", - пояснил спикер.

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что после массовых обстрелов энергосистемы Украины со стороны оккупантов осенью и зимой ситуация со светом стабилизировалась. Однако энергетики предупреждают, что зима в этом году может быть сложной из-за новых атак врага.

Также в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне пытаются наладить производство ракет, чтобы в холодный период снова обстреливать Украину.

Сейчас украинцев призывают экономить электроэнергию в пиковые часы - с 16:00 до 23:00, поскольку энергетическая система и некоторые объекты еще полностью не восстановились.

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