Актер-военный Геннадий Попенко описал свое состояние после серьезной травмы: "Удается только хромать"

Актер, ведущий и военнослужащий ВСУ Геннадий Попенко рассказал о последствиях ранения, которое он получил во время тренировок на фронте . Ему предстоит еще одна операция.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Попенко рассказал в интервью для "Коротко про" .

Так, актер травмировал ногу. Это произошло летом 2024 года, Попенко сломал колено и перенес операцию.

"Еще летом получил травму колена во время прохождения службы на Запорожском направлении. Перенес одну операцию, но из-за повторной травмы необходима еще одна операция. Ситуация непростая, но еще труднее описать ее двумя словами. Сейчас важно сосредоточиться на восстановлении полноценного функционирования конечности. К сожалению, эта история не быстрая", - признался Попенко.

Сейчас он и его семья живет под Киевом. А сам актер ездит работать в столицу. Он снимается в кино, но неизвестно, что будет дальше.

"Профессия актера непосредственно связана с работой тела. Здесь будет труднее найти себе применение, если есть физические недостатки. Поэтому имею еще одну мотивацию для работы над последствиями травмы", - пояснил Геннадий.

"Трудно каждый раз объяснять младшей дочери, почему я не могу с ней бегать, как раньше. Пока удается только хромать за ней кривенькой уткой. А тут как раз наступил период снимать страховочные колеса в велосипеде и учиться ездить только на двух. Поэтому разрабатываю ногу как можно настойчивее", - также признался он.

Что известно о Геннадии Попенко

Актер и ведущий встал на защиту Украины в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Сначала он присоединился к 59-й отдельной механизированной бригаде. А потом Геннадий перешел в "Культурный десант".

"Сначала меня не брали в армию, мол, в военное время должен быть артистом. Но я трижды ходил в военкомат и только потом меня взяли в роту охраны. Мы работали на северной границе, выполняя различные задачи", - рассказывал Попенко.

А летом он получил травму. После этого он начал длительную реабилитацию.

"Во время тренировки произошло падение неудобное, со столкновением. Во время столкновения уже произошел перелом. Потом произошло падение, из-за чего у меня двойной перелом именно в коленном суставе, травмированы несколько групп связок, и самое страшное, что одна группа связок, передняя крестообразная, разорвана вообще. Ее нет, а она очень важна для того, чтобы держать колено вместе, как единый организм", - объяснял Геннадий.

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