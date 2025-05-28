55-летняя женщина назвала 7 привычек, от которых избавилась, чтобы получить тело мечты
Тренер ошеломила сеть своим внешним видом в 55 лет. Она поделилась вредными привычками, от которых избавилась на пути к телу мечты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу фитнес-тренера Деборы Мур из Канады.
От каких привычек избавилась женщина
По ее словам, она старается следить за своим питанием и не переедать. С помощью кросфита и силовых упражнений она смогла получить тело мечты.
"Я никогда не представляла себя такой сильной. Еда была минным полем, и я никогда не думала, что освобожусь от образа тела, который я сама себе создала. Самое интересное то, что я выгляжу лучше, избавившись от всех этих бессмысленных правил для себя", - написала она.
Вот от каких привычек избавилась женщина:
- перестала зацикливаться на весе тела или на количестве жира в организме
- не придерживалась модных диет и начала тренироваться натощак
- не боится поднимать очень тяжелые гантели (то есть вдвое больше веса, чем ее).
- не переживает о том, что выглядит "слишком мускулистой"
- не воспринимает еду, как вознаграждение или наказание
- перестала гнаться за "быстрыми результатами"
- не пытается изменить размер одежды или свою внешность
Дебора Мур (фото: instagram.com/strongr_movement)
Распорядок тренировки
Сейчас Мур занимается кроссфитом несколько раз в неделю и говорит, что именно он изменил ее жизнь, когда ей исполнилось 50 лет и она впервые взяла в руки штангу.
"Это не был поворот на 180 градусов за одну ночь, но в течение следующих нескольких лет пребывание в этом сообществе помогло ей понять, что то, как ее тело работает, гораздо важнее, чем то, как оно выглядит", - добавила она.
В частности, она может делать несколько вещей в 55 лет, которые она не могла делать в свои 30, а именно:
- становую тягу с вдвое большим весом, чем ее собственный
- делать гимнастические упражнения, например, "подтягивание пальцами ног к перекладине и гантели"
- делать подтягивания
- стоять на руках
Дебора Мур (фото: instagram.com/strongr_movement)
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