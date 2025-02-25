"Я сбросила пять размеров одежды за год": 56-летняя женщина рассказала, как похудела на 30 килограммов

56-летняя женщина похудела за год больше, чем на 30 килограммов, которые набрала во время первого карантина коронавируса. По ее словам, она "сидела" на многих диетах, но ничего не помогало.

Что именно все же сработало для потери веса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

История похудения женщины

Филиппа Дэвис начала свой путь к похудению в 2023 году после того, как набрала килограммы во время первого карантина из-за COVID-19 в 2020 году.

Она изменила размер с 18 до 8 всего за 15 месяцев, потеряв при этом более 30 килограммов. Филиппа рассказала, что чувствовала "постоянную боль" от избыточного веса.

"Я чувствовала постоянную боль в спине, бедрах и шее, из-за чего мне было трудно выполнять упражнения. Я превратилась в монстра, пробуя все диеты, чтобы похудеть", - рассказала она.

Также женщина потратила кучу денег, обращаясь к специалистам по похудению. Все это не давало результатов.

Но в 2023 году все изменилось. Филиппа нашла поставщика цифровых медицинских услуг, который предлагал лекарства для похудения в сочетании с экспертной поддержкой.

Она начала программу в октябре, сначала используя Wegovy, а затем перешла на Mounjaro.

"Моя самоуверенность зашкаливает. И после восьми лет одиночества я снова начала встречаться. Теперь мое тело стройное, даже в 56 лет", - признается она.

Филиппа Дэвис похудела на 30 килограммов (Скриншот)

Что такое Wegovy?

Семаглютид, который продается под маркой Wegovy - это препарат для контроля за весом, который выпускается в форме раствора для еженедельных инъекций. По данным производителя, препарат подавляет аппетит пациентов и помогает им потерять около 15% веса тела.