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55-річна жінка назвала 7 звичок, яких позбулась, щоб отримати тіло мрії

Середа 28 травня 2025 11:10
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55-річна жінка назвала 7 звичок, яких позбулась, щоб отримати тіло мрії Жінка назвала звички, яких позбулась, щоб отримати тіло мрії (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тренер приголомшила мережу своїм зовнішнім виглядом у 55 років. Вона поділилася шкідливими звичками, яких позбулась на шляху до тіла мрії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку фітнес-тренера Дебори Мур з Канади.

Яких звичок позбулась жінка

За її словами, вона намагається стежити за своїм харчуванням та не переїдати. За допомогою кросфіту та силових вправ вона змогла отримати тіло мрії.

"Я ніколи не уявляла себе такою сильною. Їжа була мінним полем, і я ніколи не думала, що звільнюся з образу тіла, який я сама собі створила. Найцікавіше те, що я виглядаю краще, позбувшись усіх цих безглуздих правил для себе", - написала вона.

Ось яких звичок позбулася жінка:

  • перестала зациклюватися на вазі тіла або на кількості жиру в організмі
  • не дотримувалась модних дієт і почала тренуватися натщесерце
  • не боїться піднімати дуже важкі гантелі (тобто вдвічі більше ваги, ніж її).
  • не переймається тим, що виглядає "занадто мускулистою"
  • не сприймає їжу, як винагороду чи покарання
  • перестала гнатися за "швидкими результатами"
  • не намагається змінити розмір одягу чи свою зовнішність

55-річна жінка назвала 7 звичок, яких позбулась, щоб отримати тіло мрії55-річна жінка назвала 7 звичок, яких позбулась, щоб отримати тіло мріїДебора Мур (фото: instagram.com/strongr_movement)

Розпорядок тренування

Зараз Мур займається кросфітом кілька разів на тиждень і каже, що саме він змінив її життя, коли їй виповнилося 50 років і вона вперше взяла в руки штангу.

"Це не був поворот на 180 градусів за одну ніч, але протягом наступних кількох років перебування у цій спільноті допомогло їй зрозуміти, що те, як її тіло працює, набагато важливіше, ніж те, як воно виглядає", - додала вона.

Зокрема, вона може робити кілька речей у 55 років, які вона не могла робити у свої 30, а саме:

  • станову тягу з вдвічі більшою вагою, ніж її власна
  • робити гімнастичні вправи, наприклад, "підтягування пальцями ніг до перекладини та гантелі"
  • робити підтягування
  • стояти на руках

55-річна жінка назвала 7 звичок, яких позбулась, щоб отримати тіло мрії55-річна жінка назвала 7 звичок, яких позбулась, щоб отримати тіло мріїДебора Мур (фото: instagram.com/strongr_movement)

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