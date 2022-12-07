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Как безопасно пользоваться генераторами: советы от спасателей

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Украина, Среда 07 декабря 2022 05:15
Как безопасно пользоваться генераторами: советы от спасателей Фото: ГСЧС назвали правила безопасного пользования генераторами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за отключения света, спровоцированного российскими обстрелами, украинцы начали скупать генераторы. Но вместе с тем начали случаться несчастные случаи, связанные с несоблюдением правил пользования генераторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал ГСЧС Украины в Telegram.

Спасатели рассказали, что ночью вторника в селе Белогородка Киевской области из-за неправильной эксплуатации бензинового генератора отравилась угарным газом 18-летняя девушка. Спасатели передали потерпевшую медикам. В настоящее время она находится в Боярской центральной районной больнице.

В связи с этим в ГСЧС напомнили украинцам основные правила пользования генераторами:

  • Генератор можно использовать только на открытом воздухе.
  • Нельзя устанавливать в здании, потому что во время работы он выделяет угарный газ, что может привести к отравлению и летальным исходам.
  • Устанавливать генератор нужно так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности (стены, окна и т.п.) было не менее 6 метров. Это важно, потому что при работе он сильно нагревается и предметы поблизости могут вспыхнуть.
  • Заправлять генератор нужно только на открытом воздухе и держать топливо как можно дальше (из-за риска пожара).

"Неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя, окружающих и свое имущество!", - подчеркнули спасатели.

Напомним, спасатели, учитывая атаки врага на объекты энергетики, дали советы по подготовке к блекауту в Украине.

Ранее мы писали, что государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям развернула почти тысячу "Пунктов несокрушимости" по всей стране.

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ГСЧС відключеня світла генератор
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