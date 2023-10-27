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50 копійок за 10 тисяч: дізнайтеся, яка монета коштує настільки багато

Україна, П'ятниця 27 жовтня 2023 07:51
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50 копійок за 10 тисяч: дізнайтеся, яка монета коштує настільки багато Скільки коштують 50 копійок 2018 року (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

В українському обігу можна часто зустріти рідкісні монети. Багато людей не помічають того, що до них в руки разом зі звичайним дрібницями потрапляють по-справжньому цінні екземпляри. Іноді монета може коштувати чимало грошей.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Violity, нещодавно на аукціоні з'явилася 50-копійчана монета майже за 10 тисяч гривень.

У чому особливість монети

Власник лоту – чоловік з Одеси. Він зазначив, що продає 50-копійкову монету 2018 року карбування. Її особливість у відсутності реверсу.

Так, із двох сторін на монеті зображено герб. З якихось причин під час штампування ці 50 копійок отримали два аверси, але залишилися без реверсу. Подібні екземпляри вважаються непридатними для обігу, найчастіше вони вирушають на переплавку.

50 копійок двосторонній герб 2018р., фото №2

Монета номіналом 50 копійок (фото: violity.com)

Однак цій монетці "пощастило". Вона якимось чином опинилася поза монетного двору. І тепер може принесту своєму власнику чимало грошей.

50 копійок двосторонній герб 2018р., фото №9

Рідкісна 50-копійкова монета (фото: violity.com)

Продавець зазначив, що за вагою його лот такий самий, як і монета аналогічного номіналу без браку. Також власник розповів, що не проводив реставрацію.

50 копійок двосторонній герб 2018р., фото №7

50-копійкова монета (фото: violity.com)

Скільки коштує рідкісна монета

Продавець вирішив "стартувати" із 9 тисяч 500 гривень. Однак він залишив для нумізнатів, які можуть зацікавитися лотом, можливість підвищувати ставки. Якщо монета матиме попит, її ціна може сильно злетіти.

Нині за лотом спостерігає вже чимало нумізматів. Швидше за все, торги почнуться після того, як хтось наважиться зробити першу ставку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2-копійкова монета може принести величезні гроші.

Також ми розповідали, що іржаві іграшки з минулого можуть коштувати дуже дорого. Наприклад, стара машинка.

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