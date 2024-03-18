Любов до гробу. 5 знаменитостей, які загинули від рук своїх фанів

Популярність зірок неможлива без шанувальників, адже саме вони надають знаменитостям статусу. Однак іноді прихильність фанів переростає в справжню одержимість, а це може мати серйозні наслідки, і навіть фатальні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про ситуації, коли відомі особистості загинули від рук тих, хто ще нещодавно їх обожнював.

Джон Леннон

Легендарний музикант і один з учасників The Beatles Джон Леннон загинув 8 грудня 1980 року. Його вбив божевільний шанувальник на ім'я Марк Девід Чепмен.

Того жахливого вечора Чепмен підстерігав Леннона біля його будинку в Нью-Йорку. Після того, як артист дав йому автограф, Чепмен вистрілив кілька разів у спину Джона. Від отриманих ран музикант помер.

Джон Леннон (фото: Вікіпедія)

Коли вбивцю затримували, той заявив, що скоїв це через заздрість до слави знаменитості. Він вважав, що, вбивши Леннона, приверне до себе увагу світової громадськості і стане частиною його популярності.

Чепмен був засуджений до довічного ув'язнення. Протягом багатьох років він десять разів подавав прохання про дострокове звільнення, але всі вони були відхилені.

Джон Леннон дає автограф вбивці (фото: Вікіпедія)

Крістіна Гріммі

10 червня 2016 року співачка і фіналістка шоу "Голос" у США стала жертвою свого шанувальника на ім'я Кевін Лойбл.

Ця трагедія сталася незабаром після її виступу в Орландо. У момент, коли вона щедро роздавала автографи своїм шанувальникам, божевільний фанат, зациклений на ній, відкрив вогонь по артистці. Після цього Лойбл скоїв самогубство.

Крістіна Гріммі (фото: instagram.com/therealgrimmie)

Джанні Версаче

15 липня 1997 року культовий модельєр Джанні Версаче став жертвою серійного вбивці Ендрю Кьюненена.

Незважаючи на те, що у Кьюненена вже були на совісті кілька смертей, він був особливо одержимий особистістю Версаче.

Хоча вбивця стверджував, що підтримував із ним дружні стосунки, сім'я дизайнера заперечувала, що їхній родич був знайомий зі злочинцем.

Засновника Модного дому Versace застрелив Ендрю, коли він перебував на ґанку свого будинку. Через вісім днів вбивця наклав на себе руки.

Джанні Версаче (фото: instagram.com/gianniversaceretrospective)

Селена

Відома співачка, яку досі вважають однією з найвидатніших латиноамериканських артисток XX століття, була вбита 31 березня 1995 року.

Її фанатка Іоланда Сальдівар спочатку відчувала до Селени глибоку любов і відданість, аж до створення її першого фан-клубу.

Згодом вони стали подругами, а Іоланда - її менеджером бутиків. Однак, разом з управлінням грошима і кадровими питаннями, нова приятелька артистки почала зловживати довірою, витрачаючи гроші з фан-клубу і магазинів на свої потреби.

Селена (фото: скріншот з відео)

Незважаючи на попередження і настороженість оточуючих, Селена продовжувала вірити Сальдіварі і навіть не підозрювала її в зраді.

Однак обман незабаром розкрився, коли батько артистки виявив шахрайство Іоланди з чеками.

Але і це не стало причиною для співачки завершувати зі своєю подругою робочі стосунки. Вона вважала, що та може допомогти в просуванні її бренду в Мексиці.

Селена (фото: Вікіпедія)

Зрештою між ними дівчатами сварка, яка призвела до трагічного фіналу - Іоланда вистрілила в спину Селені, яка загинула в лікарні, намагаючись втекти.

Сальдівар була засуджена на довічне ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 30 років у 2025 році.

Ребекка Шефер

Останньою героїнею нашої добірки стала актриса Ребекка Шефер. Їй був лише 21 рік, коли вона стала жертвою одержимого шанувальника. Трагедія сталася 18 липня 1989 року в Лос-Анджелесі.

Популярність Ребекка здобула завдяки своїм ролям у серіалі "Моя сестра Сем", але саме ця популярність стала причиною її загибелі.

Ребекка Шефер (фото: Вікіпедія)

Хлопець на ім’я Роберт Джон Бардо почав переслідувати актрису, надсилаючи їй листи. Побачивши зірку на екрані в постільній сцені, він розлютився і вирішив убити, назвавши "ще однією голлівудською повією".

Джон знайшов адресу акторки і прийшов до її будинку. Поговоривши з нею, він пішов, але через годину повернувся і вистрілив їй у груди, залишивши смертельну рану.

Його заарештували наступного дня, він зізнався у вбивстві, за що був засуджений до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Після цієї трагедії в Каліфорнії ухвалили закон, що забороняє переслідування.