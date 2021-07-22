Будинок-монстр у Києві та елітний особняк у Лондоні: як живе Андрій Шевченко після Євро 2020

Андрій Шевченко вже майже 20 років розривається між Лондоном і Києвом. У Лондоні у легендарного футболіста і тренера української збірної є величезний маєток, а в Києві – квартира в будинку-монстрі на березі Дніпра.

Як живе тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, розповіли в програмі " Викриття " на телеканалі Live.

Величезний маєток на околиці Лондона, в селищі Вірджинія-Уотер Шевченко купив на початку 2000 років. Вартість цього елітного будинку близько 14 мільйонів доларів.

У ньому дев'ять спалень, власне озеро біля будинку, спа-салон, басейн і величезний гараж для суперкарів. Там живе дружина футболіста - ексмодель Христина Пазик і четверо синів.

Будинок Шевченка в Англії

Нещодавно Андрій Шевченко та Христина Пазик відсвяткували 17-ту річницю спільного життя. Американка польського походження Христина Пазік була успішною моделлю і манекенницею, але закінчила кар'єру, коли вийшла заміж за найвідомішого українського футболіста.

Вона зайнялася будинком і сім'єю і народила Шевченко чотирьох дітей. Старшому Джордану – 16 років, Крістіану – 14 років, Олександру - 8 років, Райдеру-Габріелю - 7 років.

По стопах батька пішов тільки один син - 14-річний Крістіан, він навчається у футбольній академії клубу "Челсі" і місцеві таблоїди його називають "Бебі-Шева"

У Києві в Андрія Шевченка є квартира в елітному будинку-монстрі, який розташований недалеко від стадіону "Динамо", на вулиці Грушевського.

Квартира Шевченко в Києві

Христину Пазик і дітей футболіста там бачили неодноразово, але в Україні сім'я Шевченка буває досить рідко, найчастіше в столиці футболіст живе на самоті.

Як живе знаменитий український футболіст Андрій Шевченко, який вивів збірну в 1/8 фіналу Євро 2020