5 зірок, від яких пішли чоловіки через роман з нянею дітей

Зрада коханої людини завжди завдає болю, особливо, коли відбувається вона у тебе на очах. Гвен Стефані, Ума Турман та інші знаменитості не змогли витримати конкуренції зі своїми помічницями.

Ума Турман

Зірка фільму "Вбити Білла" Ума Турман всерйоз хвилювалася за вірність свого чоловіка, коли він працював з Анджеліною Джолі. Однак, хто б міг подумати, що Ітана Гоука забере з сім'ї не знаменита фатальна красуня, а няня Раян Шохьюз.

Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)

Слід зазначити, що актор не вчинив за принципом "поматросив і кинув", як це часто буває серед зірок.

Він проявив себе справжнім джентльменом: через кілька років він одружився з нянею, і у них народилося двоє дітей.

Ітан Гоук (фото: instagram.com/ethanhawke)

Гвен Стефані

Американська співачка впродовж 13 років була щаслива у зразковому шлюбі з музикантом Гевіном Россдейлом. Однак, немов грім серед ясного неба, для Гвен стала звістка про те, що чоловік зраджував їй із людиною, яка жила під їхнім дахом.

Гвен Стефані (фото: instagram.com/gwenstefani)

Гевін протягом трьох років успішно приховував стосунки з нянею їхніх дітей Мінді Менн. Коли Стефані народжувала їхню третю дитину, він був в обіймах молодої підлеглої. Гвен варто було б насторожитися, коли дівчина почала копіювати її стиль!

Гевін Россдейл (фото: instagram.com/gavinrossdale)

Дженніфер Гарнер

Зірка серіалу "Шпигунка", здавалося, завжди була напоготові! Вийти заміж за колишнього хлопця Джей Ло - це вам не жарт. Але Дженніфер помилялася. Вона ревнувала Бена Аффлека до його відомих і привабливих партнерок по фільмах, тоді як він у цей час був у романтичних стосунках із милою нянею їхніх дітей, Крістін Оузунян.

Дженніфер Гарнер (фото: instagram.com/jennifer.garner​​​​​​​)

Гарнер, яка раніше терпіла витівки актора і його зради, не витримала такого приниження.

Бен Аффлек (фото: Вікіпедія)

Марія Шрайвер

Мільйони чоловіків заздрили Арнольду Шварценеггеру, коли він одружився з красунею Марією Шрайвер. Вона була моделлю, журналісткою, письменницею і представляла знаменитий клан Кеннеді!

Але гірка правда розкрилася, коли Арні завершував свою роботу на посаді губернатора Каліфорнії, яку він отримав багато в чому завдяки зв'язкам дружини.

З'ясувалося, що він зраджував її з нянею, яка пропрацювала в їхньому домі понад 20 років. Мілдред Баєна не відповідала загальноприйнятим стандартам краси, але це не завадило їй привернути увагу самого "термінатора" планети.

Марія Шрайвер (фото: instagram.com/mariashriver)

Няня народила від Шварценеггера сина майже одночасно з тим, як його дружина була вагітна. Шрайвер була приголомшена зрадою і подала на розлучення.

Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Келлі Леброк

Багато чоловіків заздрили Стівену Сігалу, коли він одружився з красунею Келлі Леброк. На її серце і руку претендували багато шанувальників. Якби Келлі знала, яке розчарування принесе їй шлюб із мінливим і вітряним серцеїдом!

Зірка фільму "Жінка в червоному" народила від актора трьох дітей. Коли постало питання про наймання няні, вона припустилася помилки, обравши 16-річну Аріссу Вульф. Молода й енергійна дівчина без сорому забрала Стівена з сім'ї.

Келлі Леброк​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Леброк болісно переживала, що її колишній чоловік навіть виводив коханку на публіку. Але все ж карма зробила свою справу: Сігал залишив Аріссу заради нової коханої, і наявність їхньої спільної доньки не врятувала її від розриву.

Стівен Сігал (фото: Вікіпедія)