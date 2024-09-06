5 звезд, которые удачно пережили покушения

Когда ты на вершине славы, это, с одной стороны, открывает доступ к большим доходам и множеству возможностей. Однако, с другой стороны, за тобой постоянно наблюдают миллионы людей, чья благосклонность в любой момент может обернуться гневом. И не просто обернуться, но и привести к весьма радикальным поступкам.

Джастин Бибер

В 2012 году поклонник Джастина Бибера спланировал жестокое покушение на певца. Дан Мартин, который уже отбывал срок за изнасилование и убийство подростка, поручил своему бывшему сокамернику Марку Стааку кастрировать Бибера с помощью садовых щипцов, а затем задушить его галстуком.

Причиной стало то, что певец не отвечал на многочисленные письма Мартина. К счастью, заговор провалился: Стаака арестовали по дороге на концерт за другое преступление. Разочарованный неудачей, Мартин выдал свой план полиции.

В результате все участники заговора получили тюремные сроки за попытку убийства, а Бибер остался невредимым.

Джастин Бибер (фото: instagram.com/justinbieber)

Виктория Бекхэм

Быть женой одного из самых высокооплачиваемых футболистов мира - это не только престиж, но и определенные риски. В 2002 году группа эмигрантов из Албании и Румынии планировала похитить Викторию Бекхэм и ее сына Бруклина, чтобы потребовать у Дэвида выкуп в размере пяти миллионов фунтов стерлингов (примерно 235 миллионов рублей по курсу тех лет).

Заговор раскрыли благодаря журналисту, который проник в банду для расследования другого дела, связанного с продажей украденных раритетов. Во время работы он случайно обнаружил планы по похищению. В результате преступников арестовали, а Виктория усилила свою личную охрану.

Виктория Бекхэм (фото: Getty Images)

Гордон Рамзи

Известный шеф-повар начал борьбу с контрабандистами, которые занимаются торговлей акульими плавниками, и почти поставил под угрозу жизнь всей своей съемочной команды.

В 2011 году, во время съемок документального фильма в Коста-Рике, Гордон Рамзи вместе с коллегами отправился в порт, чтобы поговорить с рыбаками и узнать их методы ловли акул. Однако неизвестные облили их бензином и потребовали немедленно уйти.

По некоторым сведениям, настойчивость шефа разгневала местных наркобаронов. В итоге власти Коста-Рики посоветовали Гордону покинуть страну.

Гордон Рамзи (фото: Википедия)

Бьорк

На исландскую певицу было совершено одно из самых необычных покушений в истории. Фанат и убежденный расист Рикардо Лопес был глубоко возмущен романом Бьорк с чернокожим музыкантом Голди и разработал ужасный план. Он намеревался отправить певице бомбу, начиненную иглами, зараженными ВИЧ, но не смог воплотить свою идею из-за нехватки инженерных навыков.

Тогда Лопес решил прибегнуть к другому методу - бомбе с кислотой, спрятанной в книге. 12 сентября 1996 года он покончил с собой перед включенной видеокамерой, под песню Бьорк "I Remember You".

Полиция обнаружила его тело и видеодневники с подробным описанием заговора, что позволило перехватить опасную посылку. Иронично, что Бьорк и Голди расстались за несколько дней до этого трагического инцидента.

Бьорк (фото: instagram.com/bjork)

Мик Джаггер

В 1969 году Мик Джаггер нажил врагов среди самой жестокой байкерской банды - "Ангелы ада". Конфликт возник из-за трагедии на фестивале "Альтамонт", где байкеры, нанятые для охраны концерта, убили чернокожего поклонника "роллингов", чрезмерно применив силу.

Джаггер, возмущенный случившимся, пообещал больше никогда не сотрудничать с "Ангелами ада", что привело их к решению отомстить. Они спланировали нападение на его дом на Лонг-Айленде, намереваясь подобраться с моря и убить музыканта. Поздно ночью группа байкеров вышла на катере, но внезапный шторм перевернул лодку, и убийцам пришлось вплавь возвращаться на берег.

Когда эта история попала в прессу, Джаггера назвали "счастливчиком", поскольку случайный шторм спас его от неминуемой гибели.

Мик Джаггер (фото: Википедия)