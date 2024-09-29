5 звезд, которые скрывали свой настоящий возраст

Мила Кунис

Чтобы получить роль в сериале "Шоу 70-х", Мила Кунис увеличила свой возраст. В то время ей было всего 14 лет, но кастинг проводили для актеров старше 18. Продюсеры узнали правду только после того, как она продемонстрировала свои актерские способности. В сериале Кунис снималась в течение 8 лет.

Мила Кунис (фото: Википедия)

Дженнифер Лопес

Сложно поверить, что Дженнифер Лопес уже 55 лет. Однако она тоже приукрасила свой возраст. В 90-х, когда Джей Ло устроилась танцовщицей в труппу Fly Girl, она уменьшила свой возраст на год. Правда всплыла в довольно странной ситуации: во время отдыха в ночном клубе со скандальным рэпером P. Diddy, который устроил стрельбу, полиция допросила Джен. В результате выяснили, что она родилась в 1969 году, а не в 1970-м, как она утверждала ранее.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Сандра Буллок

Еще одна актриса решила прибавить несколько лет к своему возрасту, чтобы получить роль в фильме. На пробах для картины "Любовный напиток №9" 26-летняя Сандра Буллок сказала, что ей уже 30. Режиссер не заподозрил обман, и именно так Буллок получила главную роль.

Сандра Буллок​​ (фото: Википедия)

Алекса Деми

Актриса, известная по роли Мэдди Перес в сериале "Эйфория", старается скрывать свой возраст. В интернете можно найти противоречивую информацию о ее дате рождения: одни источники указывают 1990 год, другие - 1994. Однако один из пользователей нашел выпускной журнал Алексы, в котором указана дата окончания школы - 2008 год. Это позволяет предположить, что ей, вероятно, 32 года.

Алекса Деми (фото: instagram.com/alexademie​​)

Пэрис Хилтон

В 2007 году в интернете появились отсканированные документы Пэрис Хилтон, а также интимное видео с ней. В паспорте была указана дата рождения 1981 год, тогда как на водительских правах числился 1979 год. Тогда Пэрис уточнила, что правильна первая дата, но, возможно, мы все-таки чего-то о ней не знаем?

Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton​​)