5 звезд, которые подружились с возлюбленными бывших

Трудно представить, что можно найти общий язык с новой пассией своего бывшего парня. Однако знаменитости доказывают, что это вполне возможно.

Деми Мур и Эмма Гемминг

Деми Мур и Брюс Уиллис были в браке 12 лет - с 1987 по 2000 год, и за это время у них родилось трое дочерей. Даже после развода оба родителя продолжали принимать активное участие в жизни своих детей.

Актерам удалось сохранить дружеские отношения, поэтому приглашение Брюса на его свадьбу с моделью Эммой Хеминг не стало для Деми сюрпризом. На церемонию она пришла в компании Эштона Катчера, с которым на то время была замужем. С тех пор Мур и Хеминг наладили теплые отношения и даже живут под одной крышей.

Из-за прогрессирующей лобно-височной деменции Брюса его близкие стараются проводить с ним как можно больше времени. Во время карантина 2020 года Эмма вместе с детьми временно переехала в другой штат, в то время как Деми Деми следила за бытом в доме экс-мужа.

Брюс Уиллис с детьми, женой Эммой Гемминг и Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Дрю Бэрримор и Александра Михлер

Американская актриса Дрю Бэрримор была замужем за искусствоведом Уиллом Копельманом с 2012 по 2016 годы. Их союз казался одним из самых гармоничных, однако слухи о разногласиях в отношениях, которые время от времени появлялись в прессе, в конце концов подтвердились восемь лет назад.

"Грусть и слезы имели место несколько месяцев назад, когда я не была уверена в своем решении. К сожалению, мы с Уиллом больше не будем мужем и женой, но останемся друг для друга членами семьи", - заявила тогда она.

Дрю Бэрримор (фото: instagram.com/drewbarrymore)

Как оказалось, Дрю была права. Когда в 2021 году Уилл Копельман женился на Александре Михлер, актриса искренне порадовалась за него. В одном из своих интервью она отметила, что новая избранница ее бывшего мужа - просто отличная женщина.

Александра Михлер и Уилл Копельман с сыном (фото: instagram.com/AllieMichlerKopelman)

Нина Добрев и Никки Рид

Голубоглазый сердцеед Йен Сомерхолдер в свое время покорил не одну девушку. Во время съемок сериала "Дневники вампира" у него завязался роман с коллегой Ниной Добрев. Их отношения длились три года, и многие фанаты надеялись на их воссоединение даже после расставания. Однако со временем оба нашли счастье с другими партнерами.

Несмотря на это, Йен и Нина сохранили дружеские отношения, а его жена, Никки Рид, звезда "Сумерек", также подружилась с экс-возлюбленной мужа. Никки не ревнует, о чем можно судить по их веселым совместным фотографиям. Сегодня Йен и Никки воспитывают двоих детей и считаются одной из самых крепких пар среди звезд.

Йен Сомерхолдер, Никки Рид и Нина Добрев (фото: instagram.com/iansomerhalder)

Тейлор Свифт и Софи Тернер

Тейлор Свифт прекрасно знает, какой сложной может быть любовь. Ее песни часто отражают личные истории, в которых хеппи-энд встречается далеко не всегда. Одним из таких примеров стали ее отношения с Джо Джонасом, которые хоть и были недолгими, но очень запомнились.

Тейлор Свифт и Джо Джонас (фото: Getty Images, instagram.com/joejonas)

После развода Джо с актрисой Софи Тернер, Тейлор поддержала ее, отметив это событие вместе. Они провели вечер в ресторане, а затем продолжили веселье в ночном клубе.

Их общение не ограничилось только этим. Тейлор и Софи регулярно появляются вместе на различных шоу, комментируют посты друг друга в соцсетях и продолжают привлекать внимание папарацци, что, похоже, их совсем не смущает.

Тейлор Свифт и Софи Тернер (фото: instagram.com/sophiet)

Миранда Керр и Кэти Перри

Миранду Керр и Орландо Блума связывали шесть лет отношений, три из которых они состояли в официальном браке. В 2011 году у пары появился сын - Флинн Кристофер Бленчард Коупленд Блум. В 2013 году их пути разошлись. Спустя три года звезда "Пиратов Карибского моря" нашел свою новую любовь в лице Кэти Перри.

Кэти Перри и Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Их отношения были непростыми - пара то расходилась, то снова сходилась. В 2020 году они стали родителями Дейзи Дав Блум.

Несмотря на все перемены, это никак не повлияло на отношения между Керр, Блумом и Перри. Миранда, будучи замужем за предпринимателем Эваном Шпигелем и воспитывая троих общих детей, поддерживает дружеские отношения с новой семьей бывшего мужа.

Миранда Керр (фото: instagram.com/mirandakerr​)