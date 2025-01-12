5 звезд, у которых есть необычные таланты и хобби

Знаменитости часто поражают нас своими талантами на экране или сцене, но многие из них скрывают еще более интересные стороны своей жизни. Некоторые звезды имеют уникальные увлечения или способности, которые могут удивить даже самых преданных фанатов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Марго Робби, Анджелине Джоли и еще трех знаменитостях, которые обладают необычными талантами и хобби.

Марго Робби - тату-мастер

В 2016 году Марго Робби рассказала Джимми Фэллону на "The Tonight Show", что к тому времени сделала более 50 татуировок, и останавливаться не собиралась. Ее увлечение началось с подарочного пистолета для татуировок, которым она сначала делала тату своим друзьям, а впоследствии и членам актерского состава и съемочной группы фильма "Отряд самоубийц".

Однако ее "карьера" тату-мастера завершилась в 2020 году после инцидента на свадьбе подруги. Находясь навеселе, Марго сделала тату одной из подруг невесты на спине. На церемонии, где девушка была в платье с открытой спиной, эта татуировка выглядела неудачной.

Марго Робби (фото: Кинориум)

Реакция ее матери была настолько негативной, что Марго решила окончательно оставить занятия татуировками. Впрочем, актриса пошутила, что готова вернуться к этому хобби, если Джимми Фэллон пожелает получить тату от нее.

Джастин Бибер - складывает Кубики Рубика

Джастин неоднократно демонстрировал свои навыки в решении кубика Рубика, а во время одного своего интервью в 2010 году он справился с головоломкой менее чем за две минуты.

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Марк Руффало - катается на моноцикле

Марк Руффало овладел этим искусством много лет назад, когда решил стать клоуном и, конечно, должен был научиться ездить на одноколесном велосипеде. В 2014 году Марк появился на "Шоу Грэма Нортона", где ведущий с юмором подготовил для него моноцикл, хотя актер не ездил на нем более 25 лет.

Грэм даже предложил ему покататься на шестифутовом одноколесном велосипеде, и Марк блестяще справился с заданием.

В следующем году артист снова посетил шоу вместе с Мерил Стрип и Джеймсом МакЭвоем. Как оказалось, Джеймс также владеет навыками езды на моноцикле. В результате оба актера устроили впечатляющее шоу, демонстрируя свои способности на маленьких моноциклах прямо на сцене.

Анджелина Джоли - метательница ножей

Анджелина Джоли вошла в историю кинематографа благодаря своей культовой роли археолога и иконы видеоигр Лары Крофт в фильмах "Tomb Raider". Как оказалось, ее увлечение ножами и историческим оружием вполне совпадает с образом ее героини.

Еще с детства, после посещения выставки Renaissance Faire, Анджелина заинтересовалась оружием и с тех пор начала его коллекционировать.

Анджелина Джоли (фото: Кинориум)

В 1998 году она появилась в шоу "Late Night with Conan O'Brien", где продемонстрировала свои навыки работы с ножом-бабочкой. Но Джоли не просто коллекционирует оружие - она также умеет метать ножи, что подтвердила в фильме "Мистер и миссис Смит". К тому же в серии "Расхитительница гробниц" актриса выполняла большинство трюков самостоятельно, включая сцены с метанием ножей.

Кэша - изготавливает украшения

В 2014 году, находясь в реабилитационном центре, Кеша искала способ оставаться на связи со своими поклонниками. Как это часто бывает с ней, ситуация приняла совершенно неожиданный поворот. Подруга певицы обратилась к ее поклонникам через Twitter с просьбой присылать свои зубы для создания уникальных арт-объектов в центре. Просьба завершалась трогательными словами: "Она скучает по вам".

Кеша (фото: instagram.com/kesha)

В ответ Кеша получила более 1000 зубов и создала из них бюстгальтер, головной убор, серьги и ожерелье. В конце концов, персонал реабилитационного центра был вынужден вмешаться, чтобы остановить поток зубов, которые переполняли их почтовые ящики.