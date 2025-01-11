ua en ru
Сб, 11 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

5 актеров, которые получили "Оскар" за свою первую роль

Суббота 11 января 2025 09:00
UA EN RU
5 актеров, которые получили "Оскар" за свою первую роль Барбара Стрейзанд и Люпита Нионго (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Получить "Оскар" - это большое достижение в карьере любого актера. Однако для некоторых звезд эта награда стала чрезвычайным достижением уже с их первой роли.

Кто эти счастливцы, для которых дебютная роль на большом экране стала настоящим триумфом? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Джулия Эндрюс

Джули Эндрюс дебютировала на большом экране в роли Мэри Поппинс, которая принесла ей премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 1965 году.

5 актеров, которые получили &quot;Оскар&quot; за свою первую роль

Джулия Эндрюс (фото: Кинориум)

Люпита Нионго

Люпита Нионго имела опыт участия в телевизионных шоу и небольших киноролях, что было вполне логично, ведь она училась в Йельской школе драмы. Однако свою первую большую роль в кино она получила еще до завершения обучения и сразу же получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "12 лет рабства".

5 актеров, которые получили &quot;Оскар&quot; за свою первую роль

Люпита Нионго (фото: Кинориум)

Анна Паквин

В 1994 году 11-летняя Анна Пакуин получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Пианино".

5 актеров, которые получили &quot;Оскар&quot; за свою первую роль

Анна Пакуин (фото: Кинориум)

Дженнифер Хадсон

Роль Эффи Уайт в фильме "Девушки мечты" стала актерским дебютом Дженнифер Хадсон и принесла ей первый "Оскар".

5 актеров, которые получили &quot;Оскар&quot; за свою первую роль

Дженнифер Хадсон (фото: Кинориум)

Барбара Стрейзанд

Барбара Стрейзанд получила "Оскар" за лучшую женскую роль благодаря своему дебюту в кино в фильме "Смешная девочка".

5 актеров, которые получили &quot;Оскар&quot; за свою первую роль

Барбара Стрейзанд (фото: Кинориум)

Ранее мы рассказывали о 7 звездах, которые сменили профессию и покинули Голливуд.

Также писали о 7 актерах, которые чуть не сошли с ума от своих персонажей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оскар Актеры
NEWS
Генштаб подвел итоги потерь РФ за сутки: почти 1600 солдат и много техники
Генштаб подвел итоги потерь РФ за сутки: почти 1600 солдат и много техники