5 актеров, которые получили "Оскар" за свою первую роль

Получить "Оскар" - это большое достижение в карьере любого актера. Однако для некоторых звезд эта награда стала чрезвычайным достижением уже с их первой роли.

Кто эти счастливцы, для которых дебютная роль на большом экране стала настоящим триумфом? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Джулия Эндрюс

Джули Эндрюс дебютировала на большом экране в роли Мэри Поппинс, которая принесла ей премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 1965 году.

Джулия Эндрюс (фото: Кинориум)

Люпита Нионго

Люпита Нионго имела опыт участия в телевизионных шоу и небольших киноролях, что было вполне логично, ведь она училась в Йельской школе драмы. Однако свою первую большую роль в кино она получила еще до завершения обучения и сразу же получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "12 лет рабства".

Люпита Нионго (фото: Кинориум)

Анна Паквин

В 1994 году 11-летняя Анна Пакуин получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Пианино".

Анна Пакуин (фото: Кинориум)

Дженнифер Хадсон

Роль Эффи Уайт в фильме "Девушки мечты" стала актерским дебютом Дженнифер Хадсон и принесла ей первый "Оскар".

Дженнифер Хадсон (фото: Кинориум)

Барбара Стрейзанд

Барбара Стрейзанд получила "Оскар" за лучшую женскую роль благодаря своему дебюту в кино в фильме "Смешная девочка".

Барбара Стрейзанд (фото: Кинориум)