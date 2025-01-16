5 звезд, которые лечились в реабилитационных центрах для наркозависимых

Роберт Дауни-младший

Голливудский актер, получивший мировую известность благодаря роли в супергеройском фильме 2008 года "Железный человек", долгое время боролся с зависимостью от наркотиков и психоактивных веществ.

Его имя неоднократно появлялось в новостях из-за арестов, связанных с наркотиками. Эти события становились постоянным циклом: трезвость, возвращение к зависимости, снова аресты. В определенный момент он решил, что пришло время сказать "хватит" и начать путь к выздоровлению.

Роберт Дауни-младший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Роберт Дауни-младший, вспоминая период пребывания в реабилитационном центре, отметил: "Первый шаг - выбраться из этой пещеры".

"Многие выходят, но не становятся лучше. Самое важное - выйти и понять, как важно кардинально изменить свою жизнь, пройти через испытание, которое закалит тебя, словно металл. Или что-то подобное. Но даже не уверен, что именно так это было в моем случае", - добавил он.

Санджай Датт

Болливудский актер Санджай Датт, который снялся во многих хитовых фильмах, в свое время боролся с серьезной зависимостью от наркотиков, таких как кокаин и героин. Несмотря на сложный период в жизни, после реабилитации в знаменитом центре в США он вернулся к работе и сыграл знаковые роли, в том числе в фильмах "Муннабхай MBBS", его продолжении "Лаге Рахо Муннабха" и "Сын Сардара".

После выздоровления он стал примером для многих и теперь входит в список трезвых звезд Болливуда. Пересматривая свою историю в биографическом фильме "Санджу", актер признался, насколько болезненно было вспоминать тот период жизни.

Санджай Датт (фото: Википедия)

"Наркомания - это заболевание, которое невозможно вылечить полностью. Сегодня, если я даже подумаю о том, чтобы выкурить джойнт, это станет моим концом. В первые пять-шесть месяцев после отказа страх рецидива был чрезвычайно сильным. Но я нашел выход - спортзал. Я чувствую себя хорошо, заботясь о своем теле", - поделился актер.

Джонни Депп

Джонни Депп откровенно поделился своими трудностями с зависимостью от наркотиков и алкоголя. Звезда признался, что на протяжении жизни употреблял марихуану, кокаин, экстази, ЛСД, опиаты, рецептурные обезболивающие и даже волшебные грибы.

Джонни Депп (фото: Википедия)

"Я был дураком и годами отравлял себя. Я пережил серьезное отравление... Было много алкоголя. Очень много. Я был в крайне плохом состоянии", - поделился он в своем интервью для "Rolling Stone" в 2008 году.

Брэдли Купер

Как и многие другие знаменитости, Брэдли Купер прошел путь борьбы с зависимостью от наркотиков и алкоголя. Откровенно рассказывая о своих трудностях, актер признался, что попал в замкнутый круг злоупотребления психоактивными веществами, но сумел найти в себе силы для изменений.

"Я не мог бы понимать себя или других людей, не изменив свою жизнь. Без этого я бы никогда не смог строить такие отношения, которые имею сейчас, и не смог бы заботиться о своем отце так, как делал, когда он болел", - делился он.

Брэдли Купер (фото: Википедия)

По словам Купера, трезвость стала поворотным моментом в его жизни, открыв новые возможности для карьеры и личного роста. Осознание проблемы и ее преодоление позволили ему в полной мере наслаждаться своим успехом.

Эминем

Всемирно известный рэпер Эминем, как и многие другие звезды, прошедшие реабилитацию, откровенно говорил о боли, беспомощности и стыде, которые сопровождали его борьбу с зависимостью от психоактивных веществ.

Несмотря на свою невероятную популярность благодаря быстрому флоу и впечатляющим трекам, этот американский музыкант и продюсер стал жертвой употребления лекарств и рецептурных обезболивающих, пытаясь справиться со стрессом, вызванным постоянными гастролями и выступлениями.

Эминем (фото: Википедия)

Во время лечения Эминем прошел полную 12-этапную программу восстановления, которая включала терапию и встречи с другими зависимыми. Оставаясь трезвым с апреля 2008 года, он поделился, что замена вредной привычки на конструктивную - путь к саморазвитию - помогла ему полностью преодолеть зависимость и разорвать ее разрушительный круг.