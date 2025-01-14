5 звезд, которые никогда не показывают свое настоящее лицо

В то время как многие знаменитости стремятся максимально привлечь внимание к своему имиджу, есть и те, кто выбирает более приватный образ жизни. Избегая публичности и скрывая свое лицо, они получают свободу, которую иначе могли бы потерять. Мотивы таких звезд разнообразны: одни стремятся к спокойствию в повседневных делах, другие желают экспериментировать со стилем или звучанием.

Sia

Sia, известная как одна из самых популярных исполнительниц в мире благодаря хитам "Chandelier" и "Elastic Heart", выбрала необычный путь в музыкальной индустрии. Оставаясь за кулисами как автор песен, она часто доверяет другим людям представлять себя на сцене.

Sia (фото: instagram.com/siamusic)

Хотя в последнее время певица чаще появляется без привычного сокрытия лица, она откровенно признает, что слава сопровождается огромным давлением и не хочет, чтобы она становилась определяющей в ее жизни.

Sleep Token

Sleep Token - загадочная британская рок-группа, известная своим анонимным образом и выступлениями в масках. Коллектив относят к жанрам альтернативного и инди-рока, хотя о его участниках практически ничего не известно. Группа начала свою музыкальную деятельность в 2016 году и с тех пор выпустила три студийных альбома. Sleep Token являются сторонниками концепции масок и занимают особое место на арт-рок сцене.

Sleep Token (фото: instagram.com/sleep_token)

MF DOOM

Даже если вы ярый поклонник хип-хопа, есть большая вероятность, что вам никогда не приходилось видеть лицо MF DOOM. Этот легендарный рэпер и продюсер, который уже отошел в вечность, получил известность благодаря своему образу: он всегда появлялся в металлической маске, вдохновленной персонажем комиксов Marvel - Доктором Думом.

MF DOOM (фото: instagram.com/mfdoom)

Эта маска стала его узнаваемой визитной карточкой, а его настоящее лицо оставалось скрытым от публики.

Deadmau5

Deadmau5, один из самых известных диджеев в мире, выступает в маске мыши, ставшей его визитной карточкой. До обретения популярности Deadmau5, настоящее имя которого Джоэл Циммерман, был лишь одним из многих электронных музыкантов, которые стремились выделиться. Его уникальный образ с мышиным шлемом помог ему достичь узнаваемости и привлечь внимание к своему творчеству.

Deadmau5 (фото: instagram.com/Deadmau5)

Marshmello

Со своего дебюта в 2015 году Маршмелло обрел огромную популярность, привлекая миллионы поклонников по всему миру, а также породив множество имитаторов и даже соратников. Несмотря на статус одного из самых успешных ди-джеев в мире танцевальной музыки, личность человека, который скрывается за маской, остается тайной.

Marshmello (фото: Википедия)