5 зірок, які лікувалися у реабілітаційних центрах для наркозалежних

Роберт Дауні-молодший

Голлівудський актор, який здобув світову популярність завдяки ролі у супергеройському фільмі 2008 року "Залізна людина", довгий час боровся із залежністю від наркотиків і психоактивних речовин.

Його ім’я неодноразово з’являлося у новинах через арешти, пов’язані з наркотиками. Ці події ставали постійним циклом: тверезість, повернення до залежності, знову арешти. У певний момент він вирішив, що настав час сказати "досить" і розпочати шлях до одужання.

Роберт Дауні-молодший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Роберт Дауні-молодший, згадуючи період перебування у реабілітаційному центрі, зазначив: "Перший крок - вибратися з цієї печери".

"Багато хто виходить, але не стає кращим. Найважливіше - вийти і зрозуміти, як важливо кардинально змінити своє життя, пройти через випробування, яке загартує тебе, немов метал. Або щось подібне. Але навіть не впевнений, що саме так це було у моєму випадку", - додав він.

Санджай Датт

Боллівудський актор Санджай Датт, який знявся у багатьох хітових фільмах, свого часу боровся із серйозною залежністю від наркотиків, таких як кокаїн і героїн. Попри складний період у житті, після реабілітації в знаменитому центрі в США він повернувся до роботи й зіграв знакові ролі, зокрема у фільмах "Муннабхай MBBS", його продовженні "Лаге Рахо Муннабха"» та "Син Сардара".

Після одужання він став прикладом для багатьох і тепер входить до списку тверезих зірок Боллівуду. Переглядаючи свою історію в біографічному фільмі "Санджу", актор зізнався, наскільки болісно було згадувати той період життя.

Санджай Датт (фото: Вікіпедія)

"Наркоманія - це захворювання, яке неможливо вилікувати повністю. Сьогодні, якщо я навіть подумаю про те, щоб викурити джойнт, це стане моїм кінцем. У перші п’ять-шість місяців після відмови страх рецидиву був надзвичайно сильним. Але я знайшов вихід - спортзал. Я почуваюся добре, піклуючись про своє тіло", - поділився актор.

Джонні Депп

Джонні Депп відверто поділився своїми труднощами із залежністю від наркотиків і алкоголю. Зірка зізнався, що впродовж життя вживав марихуану, кокаїн, екстазі, ЛСД, опіати, рецептурні знеболювальні та навіть чарівні гриби.

Джонні Депп​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

"Я був дурнем і роками отруював себе. Я пережив серйозне отруєння... Було багато алкоголю. Дуже багато. Я був у вкрай поганому стані", - поділився він у своєму інтерв’ю для "Rolling Stone" у 2008 році.

Бредлі Купер

Як і багато інших знаменитостей, Бредлі Купер пройшов шлях боротьби із залежністю від наркотиків та алкоголю. Відверто розповідаючи про свої труднощі, актор зізнався, що потрапив у замкнене коло зловживання психоактивними речовинами, але зумів знайти в собі сили для змін.

"Я не міг би розуміти себе чи інших людей, не змінивши свого життя. Без цього я б ніколи не зміг будувати такі стосунки, які маю зараз, і не зміг би піклуватися про свого батька так, як робив, коли він хворів", - ділився він.

Бредлі Купер (фото: Вікіпедія)

За словами Купера, тверезість стала поворотним моментом у його житті, відкривши нові можливості для кар’єри та особистого зростання. Усвідомлення проблеми та її подолання дозволили йому повною мірою насолоджуватися своїм успіхом.

Емінем

Всесвітньо відомий репер Емінем, як і багато інших зірок, які пройшли реабілітацію, відверто говорив про біль, безпорадність і сором, які супроводжували його боротьбу із залежністю від психоактивних речовин.

Попри свою неймовірну популярність завдяки швидкому флоу та вражаючим трекам, цей американський музикант і продюсер став жертвою вживання ліків і рецептурних знеболювальних, намагаючись впоратися зі стресом, викликаним постійними гастролями та виступами.

Емінем​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Під час лікування Емінем пройшов повну 12-етапну програму відновлення, яка включала терапію та зустрічі з іншими залежними. Залишаючись тверезим з квітня 2008 року, він поділився, що заміна шкідливої звички на конструктивну - шлях до саморозвитку - допомогла йому повністю подолати залежність і розірвати її руйнівне коло.