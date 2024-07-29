5 звезд, которые когда-то участвовали в Олимпийских играх

Даже если эти знаменитости в конце концов стали известны в других отраслях, мир спорта будет всегда помнить их достижения на Олимпийских играх.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Джейсон Стейтем

Безусловно, сегодня легендарный актер известен многим благодаря фильмам "Форсаж", "Неудержимые" и "Большой куш". Однако мало кто знает, что звезда американских боевиков участвовал в Олимпийских играх в 1988 и 1992 годах как драйвер. К сожалению, оба раза Джейсон потерпел неудачу.

Джейсон Стейтем (фото: instagram.com/jasonstatham)

Вера Вонг

Когда-то Вера Вонг была известна не как культовая модельер, а как фигуристка, стремившаяся к олимпийской славе. Вместе со своим партнером Джеймсом Стюартом Вера не прошла квалификацию для участия в Олимпиаде 1968 года.

Этот неудачный опыт стал для вонговых стимулом попробовать себя в индустрии моды.

Вера Вонг (фото: instagram.com/verawanggang)

Кейтлин Дженнер

Кейтлин Дженнер не только участвовала в Олимпийских играх, но вернулась домой с золотой медалью.

Кейтлин Дженнер (фото: instagram.com/caitlynjenner)

Она стала известна как выдающаяся олимпийская чемпионка в десятиборье, заняв первое место на Олимпиаде 1976 года после разочаровывающего десятого места на Олимпийских играх 1972 года.

Уильям Брюс Дженнер (фото: instagram.com/caitlynjenner)

Брюс Дикинсон

Фронтмен британской группы Iron Maiden Брюс Дикинсон когда-то был признан лучшим фехтовальщиком Великобритании и, вероятно, мог стать большим олимпийским чемпионом, если бы не решил отказаться от соревнований.

Причина оказалась довольно необычной: Дикинсону показалось странным соперничать с 18-летними фехтовальщиками, когда ему самому уже было 23 года.

Брюс Дикинсон (фото: instagram.com/brucedickinsonhq)

Коди Симпсон

Еще один участник списка певец Коди Симпсон недавно попробовал свои силы на Олимпийских играх. В 2020 и 2024 годах он пытался попасть в состав сборной как пловец, но оба раза потерпел неудачу. 27-летний спортсмен уступил австралийцу Мэтью Темплу, отстав от него всего на полсекунды в отборочном заплыве.

Коди Симпсон (фото: instagram.com/codysimpson​​)