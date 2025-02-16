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Топ-10 парфюмов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с ума

Воскресенье 16 февраля 2025 12:14
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Топ-10 парфюмов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с ума Фото: Женские духи, которые возбуждают мужчин (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Ароматы могут не только подчеркнуть индивидуальность, но и вызвать сильные эмоции. Некоторые ноты в духах ассоциируются с привлекательностью и соблазном, делая женщину еще более желанной.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает 10 женских ароматов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с ума.

Le Labo Santal 33

Это древесный аромат с нотами сандала, кардамона и кожи. Он подчеркивает силу и харизму, делая образ незабываемым и притягательным.

Santal 33 открывается резким и зеленым ароматом, используя пряную папирусную ноту вместе с сексуальным и успокаивающим кардамоном. Сердце аромата превращается в древесину с появлением главных игроков в парфюмерии, пудре австралийского сандалового дерева и кедрового дерева.

Топ-10 парфюмов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с ума

Serge Lutens Fourreau Noir

Очень комплиментарный аромат. Он загадочный, лавандово-древесный, для настоящих интровертов. В водовороте городской суеты, где каждый спешит по своим делам, этот аромат станет вашим личным островком спокойствия и концентрации.

Он поможет вам отстраниться от шума и хаоса, позволяя сосредоточиться на главном и с философским спокойствием воспринимать все неожиданности судьбы. Аромат бобов тонка сведет с ума мужчин.

Топ-10 парфюмов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с ума

Ombre Leather от Tom Ford

Волшебный аромат, отдающий некой сладостью и обладающий сильной женской энергетикой, не покидает полки магазинов на протяжении нескольких лет. Слышать этот аромат хочется снова и снова. Шикарный и благородный аромат от всемирно известного бренда имеет сотни поклонников среди мужчин и женщин по всему миру.

Топ-10 парфюмов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с ума

Tiziana Terenzi Afrodite

Само название этого аромата говорит само за себя. Это аромат для настоящих богинь, ведь богиня - это дикая и безудержная сила любви, страсти и соблазна, способная сочетать в себе противоположности: мужское и женское начало, силу и доброту, страсть и наслаждение.

Она способна очаровывать и вдохновлять сердца на самые сильные и неодолимые чувства.

Топ-10 парфюмов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с умаLacoste Pour Femme

Это аромат, богатый древесными и мускусными нотами, которые прекрасно подчеркивают элегантность и утонченность женщины. Композиция открывается свежими нотами яблока, белой фрезии и розового перца.

В сердце аромата раскрываются нежные оттенки розы, гибискуса, жасмина и фиалки. Шлейф аромата составляют теплые и чувственные мотивы ладана, сандала, белого кедра и замши.

Топ-10 парфюмов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с умаVilhelm Parfumerie Mango Skin Eau De Parfum

Это цветочно-фруктовый аромат для женщин и мужчин, который был создан в 2018 году. Этот аромат приглашает вас в увлекательное путешествие в волшебную Южную Африку.

Почувствуйте сочный вкус спелого манго, его сладкий сок, напоминающий африканское солнце, который наполняет вас энергией и счастьем. Мужчинам такие ароматы очень нравятся.

Топ-10 парфюмов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с ума

Armani Prive Vert Malachite

Изумрудно-зеленый малахит, известный с давних времен, символизирует любовь и домашнее тепло. Vert Malachite раскрывается контрастными нотами горького апельсина и петитгрейна, дополненными пьянящей композицией иланг-иланга, жасмина и розового перца. В финале звучат белая лилия, ваниль и бензоин. Флакон напоминает вырезанный из малахита драгоценный камень.

Топ-10 парфюмов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с умаBurberry Her Elixir de Parfum

Смелый и чувственный аромат для женщин. Новое яркое дополнение к семейству Burberry Her, Her Elixir de Parfum с фирменными фруктово-гурманскими нотами, наряду с дерзким взрывом темно-красных ягод и жасмина, обрамленных чувственными и притягательными аккордами ванили и амбры.

Топ-10 парфюмов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с ума

Lancome - Miracle

Miracle - это аромат, полный жизнерадостности, раскрывающийся яркими цветочными и пряными нотами. Этот сверкающий и вибрирующий аромат можно сравнить с восходом нового дня, где сплетаются свежие ноты личи и пряного бурбонского перца. В шлейфе аромата чувственная амбра окутывает своим великолепием.

Топ-10 парфюмов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с ума

Yves Saint Laurent Libre L'Absolu Platine

Это аромат контрастов, где огонь встречается с холодом, роскошь сочетается со стихийностью. Это абсолютный кутюр, абсолютное пламя и абсолютная интенсивность. Этот аромат создан для женщины, которая не нуждается в оправданиях.

Она может быть ледяной и пылкой одновременно, уверенной в себе и безудержной, хрупкой и несокрушимой. Она чувствует первобытную силу и в то же время остается чрезвычайно утонченной.

Топ-10 парфюмов, которые пробуждают страсть и сводят мужчин с ума

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В материале использованы источники - Makeup, Notino, Brocard, Fragrantica.ua.

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