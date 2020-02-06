1+1 потрапили у гучний скандал через російську мову: українська - лише для комедій

Телеканал "1+1" розповів про серіали в осінньому сезоні (Ілюстративне фото: pixabay.com)

На телеканалі "1+1" розповіли про серіали в осінньому сезоні

Телеканал "1+1" покаже навесні в ефірі мелодрами тільки російською мовою, бо українською вони начебто важко сприймаються глядачем.

Про такий розподіл щодо медіаконтенту розповіли представники каналу на презентації нового сезону. Зокрема, генеральний продюсер "плюсів", керівник "Телевізійного бізнесу" 1+1 media Максим Кривицький і продюсерка серіалів і фільмів каналу Олена Єремеєва поінформували про 7 нових драматичних серіалів (тривалістю 90 годин) цієї весни. Про це передає "Телекритика".

Мова йде про такі стрічки, як "Доктор Віра" (30 серій), "Подаруй мені щастя" (8 серій), "Мишоловка для кота" (12 серій), другий сезон "Родинних зв'язків" (8 серій), "Найгірша подруга" (8 серій), "Не відпускай" (8 серій) та "Бідна Саша" (16 серій).

У той же час україномовні серіали будуть представлені тільки в жанрі комедії.

"Знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії. Подивившись комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт. Продукти у весняному сезоні ми зробили російською, тому що українська складніше дається для цього жанру", - пояснила Єремеєва.

Крім того, в топ-менеджменті "плюсів" вказали й на проблему дистрибуції контенту в країнах СНД.

"Україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон. Для продажу закладена мета проводити російською мовою. Серіали, які вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу", - розповів Кривицький.

Також Єремеєва запевнила журналістів видання "Українська правда. Життя", що про жодне упередження з їх боку по відношенню до української мови не йшлося, а виключно про "виробничі нюанси".

"Йшлося насамперед про те, що у різних жанрів є своя специфіка, зокрема виробництво драм і мелодрам дійсно відрізняється від комедій, і потребує іншого підходу", - сказала вона.

У мережі таке пояснення сприйняли не всі, а розподіл викликав жорстку критику.

Фото: скрін поста facebook.com/vika.khomenko

"Зайве казати, що будь-яка мова світу підходить як для створення комедій, драм так і будь-яких інших жанрів. Кожна мова ретранслює культуру народу, а культура кожного народу - це всі жанри, а не лише комедії. Прирівнюючи українську мову лише до комедій - це приниження за національною і мовною ознакою", - обурюється медіаексперт Олександр Іванов .

Також він вбачає у рішенні "плюсів" російський шовінізм.

Фото: скрін поста facebook.com/oleknsandr.ivanov