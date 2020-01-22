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Фаворити Нацвідбору на Євробачення 2020 презентували свою пісню

STYLERЖиття    22.01.2020 - 09:48
Фаворити Нацвідбору на Євробачення 2020 презентували свою пісню
CLOUDLESS випустили пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020 (фото: прес-служба)

CLOUDLESS випустили свою пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020

Нацвідбір на Євробачення 2020 стартує вже 8 лютого. Боротися за право представляти нашу країну на престижному пісенному конкурсі буде 16 конкурсантів.

Серед артистів є і улюбленці юних українців. Мова йде про групу CLOUDLESS, чия музика для мегапопулярного серіалу "Школа" змушувала битися швидше сотні тисяч молодих сердець. Брати участь у відборі CLOUDLESS будуть з піснею "Drown Me Down", яка була написана спеціально для конкурсу.

"Це пісня для тих, хто перебуває у критичній ситуації. Пісня-заклик: ніколи не здавайся!" - коментує трек один із засновників групи Антон Панфілов.

А для вокаліста CLOUDLESS, фіналіста Х-Фактора Юри Каналоша, "Drown Me Down" - це ще і пісня про боротьбу з власними страхами і сумнівами.

"Це все ілюзії, які не дозволяють нам піднятися. Ми так прив'язані до матеріальних цінностей, що часом забуваємо про душу й про те, що дійсно важливо. Але ж ми самі пишемо свою історію. Тому ніхто не повинен вказувати нам - як жити і що робити. Головне, про що ми повинні пам'ятати, навіть у найскладнішій ситуації необхідно продовжувати вірити і любити, тому що віра і любов - це наймогутніша зброя, що була подарована людству", - говорить він.

CLOUDLESS - Drown Me Down

Варто нагадати, що першу популярність CLOUDLESS принесли пісні "VDCHVT" і "Між світами", які стали саундтреками до серіалу "Школа". Тому сумніватися не варто: у Нацвідборі у групи буде потужна підтримка не тільки від шанувальників альтернативного року, але і серед юної аудиторії - фанатів телепроекту. Тим часом, критики уже пророкують хлопцям потрапляння як мінімум до фіналу Нацвідбору.

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