Известная украинская ведущая в 37 впервые станет мамой: нежные фото

По словам 37-летней ведущей шоу "Танцы со звездами", они с мужем - казахским бизнесменом Алмазом - давно планировали беременность и мечтали стать родителями.

Иванна Онуфрийчук с мужем (фото: Viva)

Иванна при этом говорит, что для нее всегда было важно, чтобы малыш родился в официальном браке, ведь это - "об ответственности и серьезности".

"Поэтому еще в начале романтических отношений, когда любимый говорил о желании иметь детей, мы проговорили эти моменты. Лишь после того, как мы зарегистрировали брак в Киеве в 2021 году и официально стали семьей, мы начали планировать беременность", - рассказала телезвезда.

Сначала 37-летняя Онуфрийчук и ее муж проверили свое здоровье и на этапе обследований стало ясно, что его нужно улучшать и принимать витамины.

"Мы с мужем осознавали, что нам не по 20 лет, поэтому нужно проверить состояние репродуктивного здоровья, потому что оно не может быть всегда суперкачественным и ждать, пока мы вздумаем забеременеть. На этапе обследований стало понятно, что его нужно улучшать. Поэтому мы принимали специальные витамины и отказались от вредных привычек", - признается будущая мамочка.

Иванна Онуфрийчук беременна (фото: Viva)

Сейчас Иванна счастлива, что все вышло так, как она хотела.

"Моей самой желанной ролью всегда была роль мамы, несмотря на то, что я строила карьеру и была сосредоточена на ней", - рассказывает ведущая и добавляет, что беременность положительно повлияла на отношения с мужем, который "начал очень осторожно относиться" к ней, "иногда даже слишком".

Иванна Онуфрийчук скоро станет мамой (фото: Viva)

А еще Иванна признается: из-за беременности в голову лезут разные мысли и страхи.

"Чужие страхи усиливали мои собственные, поэтому сначала было непросто. А у меня еще и суеверная мама. Все это влияет на психику. У меня начал расти живот только на 5 месяца. Я знаю, что беременные должны набрать определенное количество килограммов в тот или иной месяц, становлюсь на весы, а там никаких перемен... Конечно, я начала волноваться: "Может, со мной что-то не так?" Может быть, малыш неправильно развивается? Или не развивается вообще?", - говорит она.

Пока что Онуфрийчук держит в тайне свой срок и пол ребенка. Вместе с тем у нее в планах стать многодетной мамочкой - мечтает хотя бы о трех потомках в будущем.

Иванна Онуфрийчук (фото: Viva)

Добавим, что сейчас Иванна и Алмаз живут в Швейцарии. Там женщина занимается благотворительным фондом IvAlive, который помогает украинским деткам и женщинам, которые выехали из Украины из-за войны.