ua en ru
Пн, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бывший Ани Лорак снова женится? Новая пассия бизнесмена "засветила" обручальное кольцо

Понедельник 04 марта 2024 15:04
UA EN RU
Бывший Ани Лорак снова женится? Новая пассия бизнесмена "засветила" обручальное кольцо Бизнесмен и его новая избранница (фото: instagram.com/anastasija_foxy2)
Автор: Полина Иваненко

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу (Налкагиоглу), первой женой которого была певица-предательница Ани Лорак, отправился за границу в путешествие со своей новой избранницей. Его девушка отмечает день рождения и уже намекнула на то, что стала его невестой.

Что известно о новых отношениях Налчаджиоглу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Instagram-страницы Налчаджиоглу и его девушки Анастасии.

Бывший Лорак женится в третий раз?

На днях Налчаджиоглу и его избранница - молодая блогерша и модель Анастасия, отправились на горнолыжный курорт в Италии. Они устроили романтический ужин, бизнесмен нередко демонстрирует идиллию в отношениях с избранницей.

Бывший Ани Лорак снова женится? Новая пассия бизнесмена &quot;засветила&quot; обручальное кольцо

Бывший Ани Лорак снова женится? Новая пассия бизнесмена &quot;засветила&quot; обручальное кольцо

Бывший Лорак и его новая девушка (скриншоты)

А уже к утру, в свой день рождения, избранница бизнесмена похвасталась кольцом на безымянном пальце правой руки. Она сделала фото в постели рядом с Налчаджиоглу.

"Мое самое доброе утро", - подписала снимок блогерша.

Бывший Ани Лорак снова женится? Новая пассия бизнесмена &quot;засветила&quot; обручальное кольцо

Девушка Налчаджиоглу показала обручальное кольцо (скриншот)

Когда будет свадьба и действительно ли бизнесмен сделал предложение девушке - пока неизвестно. Сейчас пара наслаждается отдыхом и публикует "счастливые" Stories.

Что известно о новой избраннице Налчаджиоглу

Напомним, бизнесмен уже был дважды женат. Первая жена Налчаджиоглу - Лорак, которая от него родила дочь Софию. Второй официальной женой была визажистка Лилия, их свадьба состоялась в 2023 году.

Впрочем, уже скоро появилась информация, что бизнесмен развелся. В январе 2024 года бывший Лорак подтвердил слухи о разводе с молодой женой и показал новую избранницу.

Напомним, ранее стало известно, что актер и военный Гарик Бирча впервые стал отцом.

Кроме этого, недавно Данилко умилил фанов редким фото из детства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ани Лорак Звезды шоу-бизнеса
NEWS
"При определенных условиях можно допустить": Малюська об ограничениях для уклонистов
"При определенных условиях можно допустить": Малюська об ограничениях для уклонистов