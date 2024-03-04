Бывший Ани Лорак снова женится? Новая пассия бизнесмена "засветила" обручальное кольцо

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу (Налкагиоглу), первой женой которого была певица-предательница Ани Лорак, отправился за границу в путешествие со своей новой избранницей. Его девушка отмечает день рождения и уже намекнула на то, что стала его невестой.

При написании материала были использованы источники: Instagram-страницы Налчаджиоглу и его девушки Анастасии.

Бывший Лорак женится в третий раз?

На днях Налчаджиоглу и его избранница - молодая блогерша и модель Анастасия, отправились на горнолыжный курорт в Италии. Они устроили романтический ужин, бизнесмен нередко демонстрирует идиллию в отношениях с избранницей.

Бывший Лорак и его новая девушка (скриншоты)

А уже к утру, в свой день рождения, избранница бизнесмена похвасталась кольцом на безымянном пальце правой руки. Она сделала фото в постели рядом с Налчаджиоглу.

"Мое самое доброе утро", - подписала снимок блогерша.

Девушка Налчаджиоглу показала обручальное кольцо (скриншот)

Когда будет свадьба и действительно ли бизнесмен сделал предложение девушке - пока неизвестно. Сейчас пара наслаждается отдыхом и публикует "счастливые" Stories.

Что известно о новой избраннице Налчаджиоглу

Напомним, бизнесмен уже был дважды женат. Первая жена Налчаджиоглу - Лорак, которая от него родила дочь Софию. Второй официальной женой была визажистка Лилия, их свадьба состоялась в 2023 году.

Впрочем, уже скоро появилась информация, что бизнесмен развелся. В январе 2024 года бывший Лорак подтвердил слухи о разводе с молодой женой и показал новую избранницу.