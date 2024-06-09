5 украинских поп-звезд 90-х, которые никогда не пели на русском

Александр Пономарев

В одном из своих интервью исполнитель Александр Пономарев признавался: если бы в 1995-м году у него был выбор между быть голодным и петь на русском языке, он бы был в Москве.

К счастью, тогда артист имел возможность выбрать свой путь.

Он решил быть украиноязычным певцом, несмотря на огромное количество предложений петь в РФ на русском языке.

"То, что я мог зарабатывать деньги и не голодал, позволило мне остаться украиноязычным певцом. Это факт", - делился он.

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Степан Гига

Украинский эстрадный певец, композитор, народный артист Украины Степан Гига также никогда не пел на русском языке, хотя получал множество предложений об этом.

"Я не хочу обижать моих украинских коллег, но я этого не понимаю, когда украинский артист поет по-русски. Мне объясняли: для того, чтобы тебя слушали на Востоке, ты должен петь по-русски", - делился певец.

Гига заявил, что никогда не прорывался на российский рынок, потому что ему это "абсолютно не интересно".

"Цель моей жизни - оставить после себя что-то для наших потомков", - пояснил певец, добавив, что в Украине всегда было много хорошей украиноязычной музыки. Московская пропаганда распространяла тезис, что качественной украинской музыки почти нет.

Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Кузьма Скрябин

Легенда украинской музыки Андрей Кузьменко, трагически погибший в 2015 году в результате ДТП, никогда не подстраивался под чьи-то вкусы и предпочтения.

Тексты его песен всегда были написаны на украинском (колоритном, ярком) молодежном языке.

Кузьма Скрябин (фото: instagram.com/skryabinband)

Оксана Билозир

Исполнительница Оксана Билозир, которую называют "поющая душа Украины", в далеком 2016-м призналась, что всегда была артистом второй категории, потому что была первая категория общенациональных исполнителей, которые поют на интернациональном языке, а ко второй принадлежали исполнители, которые пели исключительно на украинском.

"Мне всегда указывали мое место, говорили: "Пой на русском - будешь звездой". Но я выбрала свой путь", - говорила звезда.

Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Маричка Бурмака

Певица Мария Бурмака также никогда не имела российских песен в своем репертуаре.

"У меня нет русских песен. Это при том, что есть песни, которые я пою, и на польском, например, потому что я переводила, есть песни, которые я пою на английском... На разных языках стараюсь петь, кроме русского. И никогда не пела на русском", - признавалась артистка.

Маричка Бурмака (фото: instagram.com/mariaburmaka)