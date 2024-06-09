5 украинских поп-звезд 90-х, которые никогда не пели на русском

С началом большой войны украинский шоу-бизнес значительно изменился. Артисты, которые пели на русском, резко перешли на украинский, большинство из них переводят свои старые русскоязычные хиты на государственный.
Героям же нашего сегодняшнего материала ни то, ни другое делать не пришлось, ведь они всю свою жизнь общались на родном языке и в их репертуаре нет ни одной русской песни.
Далее в материале РБК-Украина (проект Styler) - поп-звезды 90-х, которые никогда не пели на языке оккупанта.
В одном из своих интервью исполнитель Александр Пономарев признавался: если бы в 1995-м году у него был выбор между быть голодным и петь на русском языке, он бы был в Москве.
К счастью, тогда артист имел возможность выбрать свой путь.
Он решил быть украиноязычным певцом, несмотря на огромное количество предложений петь в РФ на русском языке.
"То, что я мог зарабатывать деньги и не голодал, позволило мне остаться украиноязычным певцом. Это факт", - делился он.
Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Украинский эстрадный певец, композитор, народный артист Украины Степан Гига также никогда не пел на русском языке, хотя получал множество предложений об этом.
"Я не хочу обижать моих украинских коллег, но я этого не понимаю, когда украинский артист поет по-русски. Мне объясняли: для того, чтобы тебя слушали на Востоке, ты должен петь по-русски", - делился певец.
Гига заявил, что никогда не прорывался на российский рынок, потому что ему это "абсолютно не интересно".
"Цель моей жизни - оставить после себя что-то для наших потомков", - пояснил певец, добавив, что в Украине всегда было много хорошей украиноязычной музыки. Московская пропаганда распространяла тезис, что качественной украинской музыки почти нет.
Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga_official)
Легенда украинской музыки Андрей Кузьменко, трагически погибший в 2015 году в результате ДТП, никогда не подстраивался под чьи-то вкусы и предпочтения.
Тексты его песен всегда были написаны на украинском (колоритном, ярком) молодежном языке.
Кузьма Скрябин (фото: instagram.com/skryabinband)
Исполнительница Оксана Билозир, которую называют "поющая душа Украины", в далеком 2016-м призналась, что всегда была артистом второй категории, потому что была первая категория общенациональных исполнителей, которые поют на интернациональном языке, а ко второй принадлежали исполнители, которые пели исключительно на украинском.
"Мне всегда указывали мое место, говорили: "Пой на русском - будешь звездой". Но я выбрала свой путь", - говорила звезда.
Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)
Певица Мария Бурмака также никогда не имела российских песен в своем репертуаре.
"У меня нет русских песен. Это при том, что есть песни, которые я пою, и на польском, например, потому что я переводила, есть песни, которые я пою на английском... На разных языках стараюсь петь, кроме русского. И никогда не пела на русском", - признавалась артистка.
Маричка Бурмака (фото: instagram.com/mariaburmaka)
Ранее мы писали о 5 украинских певиц, которые "выстрелили" во время большой войны.
Также мы рассказывали, что известно о песне на стихи Тычины, которая завирусилась в сети.
При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал Алины Доротюк, Радио Украина, Главком, Розмова.