5 українських поп-зірок 90-х, які ніколи не співали російською

З початком великої війни український шоу-бізнес значно змінився. Артисти, які співали російською, різко перейшли на українську, більшість з них перекладають свої старі російськомовні хіти на державну.
Героям ж нашого сьогоднішнього матеріалу ні те, ні інше робити не довелося, адже вони все своє життя спілкувалися рідною мовою і в їхньому репертуарі немає жодної російської пісні.
Далі у матеріалі РБК-Україна (проект Styler) - поп-зірки 90-х, які ніколи не співали мовою окупанта.
В одному зі своїх інтерв’ю виконавець Олександр Пономарьов зізнавався: якби у 1995-му році у нього був вибір між бути голодним і співати російською мовою, він би був у Москві.
На щастя, тоді артист мав можливість обрати свій шлях.
Він вирішив бути україномовним співаком попри величезну кількість пропозицій співати у РФ російською мовою.
"Те, що я міг заробляти гроші й не голодував, дозволило мені залишитися україномовним співаком. Це факт", - ділився він.
Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Український естрадний співак, композитор, народний артист України Степан Гіга також ніколи не співав російською мовою, хоча отримував безліч пропозицій про це.
"Я не хочу ображати моїх українських колег, але я цього не розумію, коли український артист співає по-російськи. Мені пояснювали: для того, щоб тебе слухали на Сході, ти мусиш співати по-російськи", - ділився співак.
Гіга заявив, що ніколи не проривався на російський ринок, бо йому це "абсолютно не цікаве".
"Ціль мого життя - залишити після себе щось для наших нащадків", - пояснив співак, додавши, що в Україні завжди було багато хорошої україномовної музики. Московська пропаганда поширювала тезу, що якісної української музики майже нема.
Степан Гіга (фото: instagram.com/stepan.giga_official)
Легенда української музики Андрій Кузьменко, який трагічно загинув у 2015 році внаслідок ДТП, ніколи не підлаштовувався під чиїсь смаки та уподобання.
Тексти його пісень завжди були написані українською (колоритною, яскравою) молодіжною мовою.
Кузьма Скрябін (фото: instagram.com/skryabinband)
Виконавиця Оксана Білозір, яку називають "співуча душа України", у далекому 2016-му зізналася, що завжди була артистом другої категорії, бо була перша категорія загальнонаціональних виконавців, які співають інтернаціональною мовою, а до другої належали виконавці, які співали виключно українською.
"Мені завжди вказували моє місце, казали: "Співай російською - будеш зіркою". Але я вибрала свій шлях", - говорила зірка.
Оксана Білозір (фото: instagram.com/oksana_bilozir)
Співачка Марія Бурмака також ніколи не мала російських пісень у своєму репертуарі.
"У мене немає російських пісень. Це при тому, що є пісні, які я співаю, і польською, наприклад, бо я перекладала, є пісні, які я співаю англійською… Різними мовами намагаюся співати, крім російської. І ніколи не співала російською", - зізнавалась артистка.
Марічка Бурмака (фото: instagram.com/mariaburmaka)
Раніше ми писали про 5 українських співачок, які "вистрілили" під час великої війни.
Також ми розповідали, що відомо про пісню на вірш Тичини, яка завірусилася у мережі.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: YouTube-канал Аліни Доротюк, Радіо Україна, Главком, Розмова.