5 українських поп-зірок 90-х, які ніколи не співали російською

Олександр Пономарьов

В одному зі своїх інтерв’ю виконавець Олександр Пономарьов зізнавався: якби у 1995-му році у нього був вибір між бути голодним і співати російською мовою, він би був у Москві.

На щастя, тоді артист мав можливість обрати свій шлях.

Він вирішив бути україномовним співаком попри величезну кількість пропозицій співати у РФ російською мовою.

"Те, що я міг заробляти гроші й не голодував, дозволило мені залишитися україномовним співаком. Це факт", - ділився він.

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Степан Гіга

Український естрадний співак, композитор, народний артист України Степан Гіга також ніколи не співав російською мовою, хоча отримував безліч пропозицій про це.

"Я не хочу ображати моїх українських колег, але я цього не розумію, коли український артист співає по-російськи. Мені пояснювали: для того, щоб тебе слухали на Сході, ти мусиш співати по-російськи", - ділився співак.

Гіга заявив, що ніколи не проривався на російський ринок, бо йому це "абсолютно не цікаве".

"Ціль мого життя - залишити після себе щось для наших нащадків", - пояснив співак, додавши, що в Україні завжди було багато хорошої україномовної музики. Московська пропаганда поширювала тезу, що якісної української музики майже нема.

Степан Гіга (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Кузьма Скрябін

Легенда української музики Андрій Кузьменко, який трагічно загинув у 2015 році внаслідок ДТП, ніколи не підлаштовувався під чиїсь смаки та уподобання.

Тексти його пісень завжди були написані українською (колоритною, яскравою) молодіжною мовою.

Кузьма Скрябін (фото: instagram.com/skryabinband)

Оксана Білозір

Виконавиця Оксана Білозір, яку називають "співуча душа України", у далекому 2016-му зізналася, що завжди була артистом другої категорії, бо була перша категорія загальнонаціональних виконавців, які співають інтернаціональною мовою, а до другої належали виконавці, які співали виключно українською.

"Мені завжди вказували моє місце, казали: "Співай російською - будеш зіркою". Але я вибрала свій шлях", - говорила зірка.

Оксана Білозір (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Марічка Бурмака

Співачка Марія Бурмака також ніколи не мала російських пісень у своєму репертуарі.

"У мене немає російських пісень. Це при тому, що є пісні, які я співаю, і польською, наприклад, бо я перекладала, є пісні, які я співаю англійською… Різними мовами намагаюся співати, крім російської. І ніколи не співала російською", - зізнавалась артистка.

Марічка Бурмака (фото: instagram.com/mariaburmaka)